Формула Е показала конфигурацию новой мексиканской трассы

С 2016 года Формула Е неизменно проводит этапы в Мексике, используя для этого специальную конфигурацию автодрома имени братьев Родригес. Однако сейчас из-за пандемии коронавируса его заняли под госпиталь.

В качестве замены был выбран автодром вблизи города Пуэбла. Теперь серия представила конфигурацию трехкилометровой трассы, идущей пртив часовой стрелки. С 2005-го по 2010-й годы ее использовали в WTCC, пока этап не выбыл из календаря серии.

Для трассы также придумали специальный способ активации атакующего режима. Вместо того, чтобы объезжать специальные ворота для получения дополнительных 35 кВт мощности, пилотам надо будет проехать по альтернативной версии трассы.

Карта трассы Формулы Е в Пуэбле