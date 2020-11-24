Формула Е проведет в Саудовской Аравии первую в истории ночную гонку

Второй этап нового сезона ФЕ пройдет на городской трассе в пригороде Эр-Рияда, куда серия приезжает уже третий раз. Во вторник стало известно. что гонки 26 и 17 февраля пройдут в темное время суток. Вместо 15:00 старт будет дан в 20:00 по местному времени.

Для освещения полотна будут использованы энергосберегающие лампы, которые тратят вдвое меньше энергии, чем традиционные системы. Также для освещения задействуют систему, работающую на «высокоэффективном низкоуглеродистом растительном масле, изготовленном из экологически чистых материалов».

Новый сезон электрогонок стартует 16-17 января в Чили, Формула Е впервые в своей истории получила статус чемпионата мира. Планируется, что в 2021 году пройдут 11 этапов, причем три из них будут включать по две гонки.

Кроме того, в будущем сезоне в Саудовскую Аравию впервые в истории приедет Формула 1. однако Гран При состоится не в Эр-Диръие, а на другой городской трассе в Джедде.

Бломквист стал гонщиком NIO

Тем временем китайская команда NIO – один из главных аутсайдеров прошедшего сезона – объявила, что напарником Оливера Тёрви в новом сезоне станет Том Бломквист.

Экс-гонщик DTM претендовал на это место вместе с Даниэлем Абтом, и в итоге выбор был сделан в его пользу. Прежде 26-летний британец, сын знаменитого раллиста Стига Бломквиста, провел в ФЕ восемь гонок за Andretti и Jaguar, но ни разу не финишировал выше восьмой позиции.

NIO представила новую ливрею (она похожа на прежнюю, но лишилась белого цвета) и омологировала силовой агрегат, с которым будет выступать два следующих года. Команда сейчас продолжает реорганизацию после смены владельца – перед самым стартом прошлого сезона ее выкупил китайский проект Lisheng Racing.

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