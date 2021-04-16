Формула Е проведет уик-энд в Монако не на трассе Ф1. Тодт попросил

Недавно организаторы Формулы Е объявили, что предстоящая 8 мая гонка серии в Монако впервые пройдет не на короткой версии трассы – после первого поворота гонщики спускались на набережную, таким образом срезая добрую половину круга, – а на классической конфигурации, которая используется по ходу Гран При Формулы 1.

Однако в итоге это решение все же пришлось пересмотреть. Для ФЕ изменят часть поворотов, что не позволит проводить прямых сравнений по времени круга между техникой двух чемпионатов мира.

В частности, в первом повороте уберут внутренний поребрик, сделав его более широким и быстрым – такая схема использовалась для самого первого Гран При Монако в 1929 году.

«Эска» на выходе из тоннеля также будет перепрофилирована, что сделает круг на пять метров короче.

Ранее президент FIA Жан Тодт подчеркивал, что считает неправильным использование одной трассы для двух серий – так как это приведет к прямым сравнениям между 1000-сильными машинами Ф1 и 340-сильными ФЕ.