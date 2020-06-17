Формула Е завершит сезон 2019/2020 в августе. Заключительные этапы пройдут в одном и том же месте: на аэродроме Темпльхоф в Берлине. Там устроят сразу шесть гонок за девять дней. Они пройдут 5, 6, 8, 9, 12 и 13 августа. Зрителей на трибуны не пустят: в Германии до сентября действует запрет на массовые мероприятия.

Присутствовать на этапах смогут только организаторы и сотрудники команд. Местные власти установили лимит на 1000 человек, находящихся в одном и том же месте. Основатель Формулы Е Алехандро Агаг подсчитал, что для проведения полноценного этапа чемпионату требуется 952 человека с учетом гонщиков.

Формула Е уже проводила соревнования на Темпльхофе. В этот раз гоночная серия намерена использовать три разные конфигурации трасс, которые можно проложить в берлинском аэропорту. Организаторы заявили о трех сдвоенных этапах. Это значит, что заезды 5 и 6 августа пройдут на одной версии автодрома, 8 и 9 – на другой, а 12 и 13 – на третьей.

Заключительные гонки необходимы Формуле Е для того, чтобы признать сезон состоявшимся. По правилам гоночной серии, чемпионат должен состоять как минимум из шести заездов. На данный момент Формула Е провела только 5. Приезд в Берлин позволит соблюсти регламент и выявить чемпиона.

Перед заездами в Темпльхофе электрическое первенство лишилось двух пилотов. Команда Audi уволила Даниэля Абта, а экс-гонщик Паскаль Верляйн разорвал контракт с коллективом Mahindra. Кто займет освободившиеся места, пока неясно.