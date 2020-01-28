Формула Е представила обновленную конфигурацию трассы в Мехико
Поделились
Комментарии
Дистанция была увеличена, а последняя шикана перед финишем исчезла.
Организаторы чемпионата Формулы Е представили обновленную конфигурацию трассы в Мехико. Ранее появилась информация, что маршрут станет больше напоминать трассу Формулы 1. В итоге, дистанция действительно увеличилась за счет дополнительного аппендикса после длинного второго поворота, однако Формула 1 все равно проходит по значительно более длинному отрезку.
Обращает на себя внимание и то, последняя длинная дуга перед финишной прямой более не прерывается шиканой. Это должно избавить трассу от узкого места, где образовывались заторы.
Этап Формулы Е в столице Мексики пройдет 15 февраля.
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Мехико
|Автор
|Сергей Иванов
Формула Е представила обновленную конфигурацию трассы в Мехико
Поделились
Комментарии
База данных
14 февр. - 15 февр.
Самое читаемое
Расписание
WEC
- WEC
- Формула 1
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу