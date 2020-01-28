Формула E
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
16 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Санья
20 мар.
-
21 мар.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Рим
03 апр.
-
04 апр.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Париж
17 апр.
-
18 апр.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Сеул
02 мая
-
03 мая
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Джакарта
05 июн.
-
06 июн.
Следующее событие через
128 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
143 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Следующее событие через
163 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон I
25 июл.
-
25 июл.
Следующее событие через
178 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон II
26 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
179 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула E / Мехико / Новость

Формула Е представила обновленную конфигурацию трассы в Мехико

Поделились
Комментарии
Формула Е представила обновленную конфигурацию трассы в Мехико
Автор:
, Редактор
28 янв. 2020 г., 16:22

Дистанция была увеличена, а последняя шикана перед финишем исчезла.

Организаторы чемпионата Формулы Е представили обновленную конфигурацию трассы в Мехико. Ранее появилась информация, что маршрут станет больше напоминать трассу Формулы 1. В итоге, дистанция действительно увеличилась за счет дополнительного аппендикса после длинного второго поворота, однако Формула 1 все равно проходит по значительно более длинному отрезку.

 

Обращает на себя внимание и то, последняя длинная дуга перед финишной прямой более не прерывается шиканой. Это должно избавить трассу от узкого места, где образовывались заторы.

Этап Формулы Е в столице Мексики пройдет 15 февраля.

Читайте также:

Следующая новость
Ди Грасси: Даже торговый центр прибыльнее гоночной трассы

Предыдущая новость

Ди Грасси: Даже торговый центр прибыльнее гоночной трассы
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E
Этап Мехико
Автор Сергей Иванов

База данных

Мехико

Мехико

14 февр. - 15 февр.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

В Формуле 1 договорились о новом формате уик-эндов с 2021 года

2
Формула 1

Williams переманила конструкторов из Red Bull и Renault

3
Формула 1

Обратная сторона таланта: как Прост попробовал руководить командой Ф1

4
Формула 1

Феттель поддержал Хэмилтона в вопросе изменения регламента

5
Формула 1

FIA одобрила новую конфигурацию трассы «Поль Рикар» для Ф1

Самое важное:

Формула Е представила обновленную конфигурацию трассы в Мехико
FE

Формула Е представила обновленную конфигурацию трассы в Мехико

Ди Грасси: Даже торговый центр прибыльнее гоночной трассы
F1

Ди Грасси: Даже торговый центр прибыльнее гоночной трассы

Вернь: Я был глуп и не заработал много денег в Red Bull
F1

Вернь: Я был глуп и не заработал много денег в Red Bull

Эпидемия в Китае угрожает гонкам? Объясняем, что происходит
FE

Эпидемия в Китае угрожает гонкам? Объясняем, что происходит

Буэми лишился очков в Сантьяго из-за поломки подрулевого переключателя
FE

Буэми лишился очков в Сантьяго из-за поломки подрулевого переключателя

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.