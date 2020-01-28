Формула Е представила обновленную конфигурацию трассы в Мехико

Организаторы чемпионата Формулы Е представили обновленную конфигурацию трассы в Мехико. Ранее появилась информация, что маршрут станет больше напоминать трассу Формулы 1. В итоге, дистанция действительно увеличилась за счет дополнительного аппендикса после длинного второго поворота, однако Формула 1 все равно проходит по значительно более длинному отрезку.

Обращает на себя внимание и то, последняя длинная дуга перед финишной прямой более не прерывается шиканой. Это должно избавить трассу от узкого места, где образовывались заторы.

Этап Формулы Е в столице Мексики пройдет 15 февраля.