Формула Е представила новый формат квалификации

В 2018 году организаторы Формулы Е ввели новый квалификационный формат: участники разбивались на группы в соответствии с положением в общем зачете и выезжали на трассу по очереди, чтобы избежать трафика.

Это позволило резко повысить непредсказуемость, так как лидеры первыми проводили свои попытки и находились в менее выгодной ситуации. Но сами гонщики были не в восторге, указывая на несправедливость такого формата. Многим сильным пилотам приходилось порой стартовать из третьего десятка.

С нового сезона квалификация электроформулы будет проходить совершенно иначе. Об этом рассказал сооснователь и исполнительный директор ФЕ Альберто Лонго на пресс-конференции в Мехико.

«Мы вернемся к истокам, сохранив инновационный подход, – объяснил он. – Этот [новый] формат очень понятный, ведь всем известно, как составляют сетку теннисных турниров. Визуально это очень привлекательно, а по телевизору должно смотреться зрелищно.

Сначала пройдут две групповые сессии для 11 пилотов. Каждый сможет проехать по несколько быстрых кругов по ходу 12-минутной сессии. После этого борьбу продолжит четверка лучших из каждой группы.

В четвертьфинале самый быстрый гонщик из первой группы сразится с четвертым из второй и так далее.

Дальше пройдут полуфиналы и определятся два финалиста. Тот из них, кто победит в дуэли, станет обладателем поула».

Как добавил Лонго, саму идею такого формата организаторам подсказал Сэм Бёрд, который выступает в чемпионате с момента основания и не пропустил за семь мезонов ни одной гонки.

Квалификационные правила должен будет 15 октября утвердить Всемирный совет FIA по автоспорту.

Новый сезон ФЕ стартует 28-29 января в Саудовской Аравии.