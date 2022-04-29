Формула Е представила новую, легкую и мощную машину

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Чемпионат Формула Е впервые представил электрический болид третьего поколения. Со следующего сезона, старт которого ожидается в январе, он примет участие в гонках.

Автомобиль стал короче и уже, что должно способствовать лучшей борьбе на узких городских трассах. Кроме того, машина существенно полегчала и теперь весит 840 килограммов против прежних 900.

Снизить вес позволило использование более легкой батареи. Ее емкость не называется, но, судя по всему, она снизилась.

Formula E Gen3 Фото: FIA Formula E

Компенсировать снижение емкости батареи должна улучшенная система регенерации, эффективность которой возросла с 25% до 40%. Добиться этого удалось за счет переднего мотор-генератора мощностью 250 киловатт.

Не совсем ясно, будет ли передний мотор-генератор использоваться собственно как мотор, обеспечивая электрокару полный привод. Есть подозрения, что нет: по крайней мере общая максимальная мощность соответствует только показателю заднего мотора и это 350 электрических киловатт против 250 у машин нынешней генерации.

При КПД в 100% это дает 476 л.с., однако организаторы предупреждают, что 100% не будет и потери неизбежны, осторожно называя мощность в «около 470 л.с.». Максимальная скорость болида составляет 322 км/ч, однако на городских трассах Формулы Е вряд ли кто-то из гонщиков сможет разгоняться до такой отметки.

Formula E Gen3 Фото: FIA Formula E

Нет определенности и в том, что касается подзарядки во время пит-стопов. Организаторы гордо указывают максимально-возможную мощность зарядного тока, который может принять батарея: 600 киловатт.

По меркам гражданских электромобилей это действительно много. Но для быстрых пит-стопов недостаточно: допустим, при нынешней емкости батареи и такой мощности зарядки 10% емкости будет наполняться за 30 секунд, а полная зарядка займет 5 минут. Быстрым такой пит-стоп назвать не получается.

Так или иначе, подробностей предстоит дожидаться ближе к старту сезона.