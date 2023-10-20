Формула Е представила календарь на сезон-2024 с новым этапом в Шанхае

Как и в прошедшем сезоне, Формула Е проведет в 2024-м в общей сложности 11 этапов и 16 гонок. Главной новинкой стал этап в Шанхае, который добавился к анонсированному ранее уик-энду в Токио.

Электрогонки впервые пройдут на китайской трассе, которая до 2019 года принимала национальный Гран При Формулы 1. Ранее ФЕ уже выступала в континентальном Китае – на улицах Пекина, где в 2014-м состоялся самый первый этап в истории, а позже на улицах курортного города Санья, что на острове Хайнань.

Новый сезон, который станет десятым в истории Формулы Е, стартует уже в середине января в Мехико, а завершится во второй половине июля в Лондоне. Примечательно, что промоутеры чемпионата сохранили гонку в индийском Хайдарабаде – из-за сложностей у местных организаторов велика была вероятность, что история этого проекта окажется короткой, однако финансовую поддержку этапу оказали власти штата Телангана.

Фото: DPPI Впереди Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23

Внезапно вместо Рима, куда Формула Е регулярно приезжала в последние годы, место проведения итальянского уик-энда оказалось отмечено знаком вопроса.

Городская трасса в Вечном городе славится своей опасностью и аварийностью, потому сейчас гонке пробуют отыскать новое место.

Индонезия выпала из календаря, так как предварительная дата гонки совпала с днем президентских выборов в стране, также по сравнению с 2023 годом электросерия не приедет в южноафриканский Кейптаун.

Календарь уже получил одобрение Всемирного совета FIA по автоспорту.

В конце октября в Валенсии состоятся четырехдневные предсезонные тесты ФЕ, участие в которых в статусе новичка примет Роберт Шварман – петербуржец будет работать с командой DS Penske. Впрочем, вакансий в пелотоне нового чемпионата уже не осталось.

Календарь Формулы Е на 2024 год

Этап Дата Место / трасса 1 13 января «Имени братьев Родригес», Мехико 2 26-27 января Эд-Диръия 3 10 февраля Хайдерабад 4 16 марта Сан-Паулу 5 30 марта Токио 6 13-14 апреля Италия 7 27 апреля Монте-Карло 8 11-12 мая Темпельхоф, Берлин 9 25-26 мая Шанхай 10 29 июня Портленд 11 20-21 июля Лондон *сдвоенная дата означает проведение по ходу уик-энда двух гонок