Формула Е представила календарь на сезон-2024 с новым этапом в Шанхае
В новом году электрогонки не вернутся в Кейптаун и Джакарту, зато, вопреки слухам, вновь состоится этап в индийском Хайдарабаде
Как и в прошедшем сезоне, Формула Е проведет в 2024-м в общей сложности 11 этапов и 16 гонок. Главной новинкой стал этап в Шанхае, который добавился к анонсированному ранее уик-энду в Токио.
Электрогонки впервые пройдут на китайской трассе, которая до 2019 года принимала национальный Гран При Формулы 1. Ранее ФЕ уже выступала в континентальном Китае – на улицах Пекина, где в 2014-м состоялся самый первый этап в истории, а позже на улицах курортного города Санья, что на острове Хайнань.
Новый сезон, который станет десятым в истории Формулы Е, стартует уже в середине января в Мехико, а завершится во второй половине июля в Лондоне. Примечательно, что промоутеры чемпионата сохранили гонку в индийском Хайдарабаде – из-за сложностей у местных организаторов велика была вероятность, что история этого проекта окажется короткой, однако финансовую поддержку этапу оказали власти штата Телангана.
Фото: DPPI
Впереди Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23
Внезапно вместо Рима, куда Формула Е регулярно приезжала в последние годы, место проведения итальянского уик-энда оказалось отмечено знаком вопроса.
Городская трасса в Вечном городе славится своей опасностью и аварийностью, потому сейчас гонке пробуют отыскать новое место.
Индонезия выпала из календаря, так как предварительная дата гонки совпала с днем президентских выборов в стране, также по сравнению с 2023 годом электросерия не приедет в южноафриканский Кейптаун.
Календарь уже получил одобрение Всемирного совета FIA по автоспорту.
В конце октября в Валенсии состоятся четырехдневные предсезонные тесты ФЕ, участие в которых в статусе новичка примет Роберт Шварман – петербуржец будет работать с командой DS Penske. Впрочем, вакансий в пелотоне нового чемпионата уже не осталось.
Календарь Формулы Е на 2024 год
|Этап
|Дата
|Место / трасса
|1
|13 января
|«Имени братьев Родригес», Мехико
|2
|26-27 января
|Эд-Диръия
|3
|10 февраля
|Хайдерабад
|4
|16 марта
|Сан-Паулу
|5
|30 марта
|Токио
|6
|13-14 апреля
|Италия
|7
|27 апреля
|Монте-Карло
|8
|11-12 мая
|
Темпельхоф, Берлин
|9
|25-26 мая
|
Шанхай
|10
|29 июня
|Портленд
|11
|20-21 июля
|Лондон
*сдвоенная дата означает проведение по ходу уик-энда двух гонок
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