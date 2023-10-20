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Формула Е представила календарь на сезон-2024 с новым этапом в Шанхае

В новом году электрогонки не вернутся в Кейптаун и Джакарту, зато, вопреки слухам, вновь состоится этап в индийском Хайдарабаде

Рахит Тукрал
Автор Рахит Тукрал
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Впереди Паскаль Верляйн, Porsche 99X Electric Gen3

Как и в прошедшем сезоне, Формула Е проведет в 2024-м в общей сложности 11 этапов и 16 гонок. Главной новинкой стал этап в Шанхае, который добавился к анонсированному ранее уик-энду в Токио.

Электрогонки впервые пройдут на китайской трассе, которая до 2019 года принимала национальный Гран При Формулы 1. Ранее ФЕ уже выступала в континентальном Китае – на улицах Пекина, где в 2014-м состоялся самый первый этап в истории, а позже на улицах курортного города Санья, что на острове Хайнань.    

Новый сезон, который станет десятым в истории Формулы Е, стартует уже в середине января в Мехико, а завершится во второй половине июля в Лондоне. Примечательно, что промоутеры чемпионата сохранили гонку в индийском Хайдарабаде – из-за сложностей у местных организаторов велика была вероятность, что история этого проекта окажется короткой, однако финансовую поддержку этапу оказали власти штата Телангана.  

Впереди Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23

Фото: DPPI

Впереди Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23

Внезапно вместо Рима, куда Формула Е регулярно приезжала в последние годы, место проведения итальянского уик-энда оказалось отмечено знаком вопроса. 

Городская трасса в Вечном городе славится своей опасностью и аварийностью, потому сейчас гонке пробуют отыскать новое место. 

Индонезия выпала из календаря, так как предварительная дата гонки совпала с днем президентских выборов в стране, также по сравнению с 2023 годом электросерия не приедет в южноафриканский Кейптаун. 

Календарь уже получил одобрение Всемирного совета FIA по автоспорту. 

В конце октября в Валенсии состоятся четырехдневные предсезонные тесты ФЕ, участие в которых в статусе новичка примет Роберт Шварман – петербуржец будет работать с командой DS Penske. Впрочем, вакансий в пелотоне нового чемпионата уже не осталось.

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Календарь Формулы Е на 2024 год

Этап Дата Место / трасса
1 13 января Mexico «Имени братьев Родригес», Мехико 
2 26-27 января Saudi Arabia Эд-Диръия
3 10 февраля India Хайдерабад
4 16 марта Brazil Сан-Паулу
5 30 марта Japan Токио
6 13-14 апреля Italy Италия
7 27 апреля Monaco Монте-Карло
8 11-12 мая

Germany Темпельхоф, Берлин
9 25-26 мая

China Шанхай
10 29 июня United States Портленд
11 20-21 июля United Kingdom Лондон

*сдвоенная дата означает проведение по ходу уик-энда двух гонок

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