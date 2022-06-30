Формула Е представила календарь на 2023 год
В девятом сезоне электрогонки посетят Индию и Бразилию. Места проведения еще нескольких этапов пока остаются под вопросом
Поздно вечером в среду Всемирный совет FIA по автоспорту в Париже утвердил 13-этапный календарь Формулы Е на будущий год. Сезон, который станет первым для совершенно новых машин Gen3, стартует 14 января в Мехико, а пять его уик-эндов пройдут в сдвоенном формате.
В списке этапов – новые гонки в индийском Хайдарабаде и бразильском Сан-Паулу.
Три этапа получили свои даты, но места их проведения будут определены позже. Ожидается, что один из них примет южноафриканский Кейптаун.
Сооснователь и операционный директор ФЕ Альберто Лонго объяснил: «Девятый сезон продолжит расширять границы нашего чемпионата. Мы проведем уличные гонки в Хайдарабаде и Сан-Паулу, а также посетим знакомые Эд-Диръию, Мехико, Берлин, Монако, Рим, Лондон, Джакарту и Сеул.
Также мы серьезно работаем над проектом гонки в Кейптауне и этапом в США».
Известно, что Формула Е точно не вернется в Ванкувер, где гонка должна была пройти 24 июня – промоутеры серии не смогли договориться с местными организаторами.
Завершится чемпионат мира в конце июля в Лондоне.
Предварительный календарь Формулы Е
|Этап
|Дата
|Трасса / место
|1
|14 января
|Автодром им. братьев Родригес
|2
|27 и 28 января*
|Эд-Диръия
|3
|11 февраля
|Хайдарабад
|4
|25 февраля
|?
|5
|11 марта
|?
|6
|25 марта
|Сан-Паулу
|7
|22 апреля
|Берлин
|8
|6 мая
|Монако**
|9
|20 и 21 мая*
|Сеул
|10
|3 и 4 июня*
|Джакарта**
|11
|24 июня
|?
|12
|15 и 16 июля*
|Рим
|13
|29 и 30 июля*
|Лондон
*две гонки за уик-энд
**у Монако и Индонезии действительно одинаковые флаги
Без Макао
Также на заседании WMSC утвердили решение о невозможности провести Гран При Макао 18-20 ноября в международном формате из-за карантинных ограничений.
Два последних года выступать здесь могли только местные пилоты – надежды на то, что в 2022-м этот порядок удастся изменить, не оправдались.
Гонки Формулы 3 и GT в ранге Кубка мира не состоятся, как и этап WTCR. Кроме того, Туринг не приедет в Республику Корея 8-9 октября и на трассу в китайском Нинбо 5-6 ноября.
Эти гонки планируется заменить другими, поиск которых сейчас продолжается.