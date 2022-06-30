Формула Е представила календарь на 2023 год

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Поздно вечером в среду Всемирный совет FIA по автоспорту в Париже утвердил 13-этапный календарь Формулы Е на будущий год. Сезон, который станет первым для совершенно новых машин Gen3, стартует 14 января в Мехико, а пять его уик-эндов пройдут в сдвоенном формате.

В списке этапов – новые гонки в индийском Хайдарабаде и бразильском Сан-Паулу.

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Три этапа получили свои даты, но места их проведения будут определены позже. Ожидается, что один из них примет южноафриканский Кейптаун.

Сооснователь и операционный директор ФЕ Альберто Лонго объяснил: «Девятый сезон продолжит расширять границы нашего чемпионата. Мы проведем уличные гонки в Хайдарабаде и Сан-Паулу, а также посетим знакомые Эд-Диръию, Мехико, Берлин, Монако, Рим, Лондон, Джакарту и Сеул.

Также мы серьезно работаем над проектом гонки в Кейптауне и этапом в США».

Известно, что Формула Е точно не вернется в Ванкувер, где гонка должна была пройти 24 июня – промоутеры серии не смогли договориться с местными организаторами.

Завершится чемпионат мира в конце июля в Лондоне.

Предварительный календарь Формулы Е

Этап Дата Трасса / место 1 14 января Автодром им. братьев Родригес 2 27 и 28 января* Эд-Диръия 3 11 февраля Хайдарабад 4 25 февраля ? 5 11 марта ? 6 25 марта Сан-Паулу 7 22 апреля Берлин 8 6 мая Монако** 9 20 и 21 мая* Сеул 10 3 и 4 июня* Джакарта** 11 24 июня ? 12 15 и 16 июля* Рим 13 29 и 30 июля* Лондон

*две гонки за уик-энд

**у Монако и Индонезии действительно одинаковые флаги

Без Макао

Также на заседании WMSC утвердили решение о невозможности провести Гран При Макао 18-20 ноября в международном формате из-за карантинных ограничений.

Два последних года выступать здесь могли только местные пилоты – надежды на то, что в 2022-м этот порядок удастся изменить, не оправдались.

Гонки Формулы 3 и GT в ранге Кубка мира не состоятся, как и этап WTCR. Кроме того, Туринг не приедет в Республику Корея 8-9 октября и на трассу в китайском Нинбо 5-6 ноября.

Эти гонки планируется заменить другими, поиск которых сейчас продолжается.

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