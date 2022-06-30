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Формула E Новость

Формула Е представила календарь на 2023 год

В девятом сезоне электрогонки посетят Индию и Бразилию. Места проведения еще нескольких этапов пока остаются под вопросом

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Формула Е представила календарь на 2023 год
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Поздно вечером в среду Всемирный совет FIA по автоспорту в Париже утвердил 13-этапный календарь Формулы Е на будущий год. Сезон, который станет первым для совершенно новых машин Gen3, стартует 14 января в Мехико, а пять его уик-эндов пройдут в сдвоенном формате. 

В списке этапов – новые гонки в индийском Хайдарабаде и бразильском Сан-Паулу.

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Три этапа получили свои даты, но места их проведения будут определены позже. Ожидается, что один из них примет южноафриканский Кейптаун. 

Сооснователь и операционный директор ФЕ Альберто Лонго объяснил: «Девятый сезон продолжит расширять границы нашего чемпионата. Мы проведем уличные гонки в Хайдарабаде и Сан-Паулу, а также посетим знакомые Эд-Диръию, Мехико, Берлин, Монако, Рим, Лондон, Джакарту и Сеул. 

Также мы серьезно работаем над проектом гонки в Кейптауне и этапом в США».

Известно, что Формула Е точно не вернется в Ванкувер, где гонка должна была пройти 24 июня – промоутеры серии не смогли договориться с местными организаторами.

Завершится чемпионат мира в конце июля в Лондоне.

Предварительный календарь Формулы Е 

Этап Дата Трасса / место
1 14 января Mexico Автодром им. братьев Родригес
2 27 и 28 января* Saudi Arabia Эд-Диръия
3 11 февраля India Хайдарабад
4 25 февраля ?
5 11 марта ?
6 25 марта Brazil Сан-Паулу
7 22 апреля Germany Берлин
8 6 мая Monaco Монако**
9 20 и 21 мая* Korea, Republic of Сеул
10 3 и 4 июня* Indonesia Джакарта**
11 24 июня ?
12 15 и 16 июля* Italy Рим
13 29 и 30 июля* United Kingdom Лондон

*две гонки за уик-энд
**у Монако и Индонезии действительно одинаковые флаги

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Без Макао

Также на заседании WMSC утвердили решение о невозможности провести Гран При Макао 18-20 ноября в международном формате из-за карантинных ограничений. 

Два последних года выступать здесь могли только местные пилоты – надежды на то, что в 2022-м этот порядок удастся изменить, не оправдались. 

Гонки Формулы 3 и GT в ранге Кубка мира не состоятся, как и этап WTCR. Кроме того, Туринг не приедет в Республику Корея 8-9 октября и на трассу в китайском Нинбо 5-6 ноября. 

Эти гонки планируется заменить другими, поиск которых сейчас продолжается. 

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