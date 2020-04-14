Формула Е поможет ЮНИСЕФ собирать деньги для детей

Формула Е совместно с ЮНИСЕФ запустила программу для помощи детям, уязвимым во время пандемии коронавируса. Гоночная серия будет помогать детскому фонду ООН собирать средства для продолжения образования детей в условиях эпидемии. Сам чемпионат уже сделал пожертвование на эту цель, не раскрывая сумму.

Фонд Формулы Е и ЮНИСЕФ будет финансировать программы удаленного обучения, а также помогать улучшать экипировку сотрудников больниц, призванную защитить работников от вируса.

«Формула Е готова поддержать ЮНИСЕФ в их попытках защищать здоровье и благополучие детей всего мира и их семей. Чемпионат был основана с целью уменьшить глобальное изменение климата, ускорив наш переход на электромобили. Наша миссия – предоставить будущим поколениям более безопасный и чистый мир. А сейчас мы принимаем незамедлительные меры для защиты будущих поколений. Наше партнерство с ЮНИСЕФ – это начало долгого совместного пути».

По данным ЮНИСЕФ, 1,5 млрд детей сейчас не проходят обучение из-за закрытия школ, связанного с пандемией. Ожидается, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, сделает семьи с детьми более уязвимыми перед бедностью.