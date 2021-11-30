Формула Е показала новую машину. Рассмотреть ее сложно

За два месяца до старта нового чемпионата мира Формула Е проводит тесты в испанской Валенсии. Там боссам команд и представителям компаний-мотористов в условиях секретности показали шасси, которые серия будет использовать с 2023 года.

Широкой публике продемонстрировали лишь несколько рисунков-тизеров, выполненных при столь слабом освещении, что разглядеть на них сто-то весьма сложно.

Разработкой машины, как и прежде, занималась компания Spark Racing Technology. Разработчики признались, что черпали вдохновение в проекте Delta Wing – та машина имела очень узкую носовую часть и широкую корму.

Также можно говорить, что передние колеса наконец-то избавятся от колпаков сверху, которые всегда первыми страдали при контактной борьбе на трасе. При этом крупный диффузор машин второго поколения остался на новинке.

В отношении технических характеристик Gen3 информации несколько больше. Ожидается, что доля рекуперируемой энергии составит как минимум 40%, тогда как сейчас это 30-35%.

Передние тормоза позволят накапливать мощность в 250 кВт, задние – в 350 кВт. При этом задние тормоза станут полностью электрическими, традиционной гидравлики там не будет вовсе.

Силовая установка будет выдавать в общей сложности 350 кВт (470 л.с.), что должно обеспечить максимальную скорость в 320 км/ч – однако в реальности машины не будут достигать этой отметки из-за особенности конфигурации городских трасс.

Ранее FIA и организаторы ФЕ озвучивали планы сделать шасси более компактными, чтобы за счет этого облегчить их на 120 кг.

Новым поставщиком резины станет Hankook.

Компания Spark уже приступила к секретным тестам новинки, а производители получат первые шасси весной.

Генеральный директор чемпионата Джейми Ригл отметил: «Машиной третьего поколения мы хотим продемонстрировать высокую мощность, эффективность и экологичность безо всяких компромиссов.

Вместе с FIA мы создали самый эффективный и экологичный в мире гоночный автомобиль. Для нас эта самая быстрая, легкая и мощная машина за все время. Она разработана специально для городских трасс и сражений колесо в колесо».

Предстоящий сезон станет финальным для машин второго поколения – они имеют максимальную мощность 250 кВт (335 л.с.).

Mercedes сохранила обоих пилотов

Перед началом тестов команда Mercedes показала ливрею своей новой машины на предстоящий сезон и формально подтвердила, что выступать за нее продолжат действующий чемпион мира Ник де Врис и Стоффель Вандорн – хотя сомнений в этом не было.

Для штутгартцев сезон-2022 станет финальным в ФЕ, боссы концерна приняли решение не продолжать выступления после перехода на технику нового поколения.

Теперь состав участников предстоящего чемпионата, который стартует в Саудовской Аравии в последний уик-энд января, сформирован окончательно.

Стоффель Вандорн, Ник де Врис, презентация ливреи Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Фото: Mercedes AMG