Формула Е показала новую конфигурацию трассы в Риме

Новая трасса станет одной из самых длинных в истории Формулы Е – она будет включать 19 поворотов, а ее протяженность составит 3,38 километра. За всю историю чемпионата только трасса в Пекине, принимавшая этапы в 2014 и 2015 годах, была еще длиннее: 3,49 км.

Прежде римский этап проходил на кольце протяженностью 2,85 километра с 21 поворотом – его схему можно увидеть на фото ниже. Как можно заметить, хотя новая трасса и располагается в том же месте – вокруг Площади национального единства и улицы Христофора Колумба, – в 2021 году для гонки планируется задействовать совсем другие участки.

Неизменным, если следовать схеме новой конфигурации, остался только отрезок от 16-го поворота до середины прямой между третьим и четвертым. Также изменят свое расположение паддок и место старта.

Инициатором изменений выступил неофициальный совет пилотов ФЕ, куда входят Лукас ди Грасси, Оливер Роуленд и ставший недавно заместителем руководителя команды Venturi Жером Д'Амброзио.

По словам Ренато Бизиньяни, генерального менеджера проекта, «продление контракта с Римом на пять лет дало возможность адаптировать трассу и весь этап, исходя из накопленных знаний».

Он добавил: «Трасса в Риме – одна из самых любимых у гонщиков, потому в своей работе мы стремились сохранить ее характер, одновременно сделав трассу еще более захватывающей, чем прежде».

В нынешнем сезоне организаторы Формулы Е пока анонсировали только шесть первых этапов. В Италию участники чемпионата мира должны приехать 10 апреля.

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При этом сразу была сделана оговорка, что если коронавирусные ограничения не позволят организовать соревнования в центре города, то заезды пройдут на расположенном поблизости автодроме «Валлелунга».

Вопрос с присутствием зрителей на трибунах будет решаться позже, но новая конфигурация позволит разместить больше болельщиков.

По информации Motorsport.com, в календаре Формулы Е также могут появиться этапы в китайской Санье, Нью-Йорке, Берлине, Лондоне и Сеуле.

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