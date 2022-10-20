Формула Е подтвердила гонку в Кейптауне, Сеул отменен
В календаре остаются два свободных лота. Хотя бы один из них попытаются заполнить этапом в Северной Америке
Вчера Всемирный совет FIA по спорту одобрил проведение первого этапа в истории Формулы Е в Кейптауне. Он пройдет 25 февраля 2023 года и станет четвертым по счету в сезоне.
Всего в следующем году будет 18 этапов, три из которых дебютируют в чемпионате. Помимо Кейптауна, это будут гонки в бразильском Сан-Паулу и индийском Хайдерабаде. Причем все три состоятся подряд.
При этом из календаря следующего сезона выбывает гонка в Сеуле. Ее проведение оказалось невозможной из-за реконструкции Олимпийского парка, по территории которого проходит временная городская трасса.
При этом в календаре остаются два вакантных места, в которые можно вписать этапы. Пока они не объявлены, но очевидно, что организаторы стараются договориться с одним из американских городов.
Традиционные гонки в порту Нью-Йорка более невозможны из-за реконструкции, организаторы возможного этапа в Ванкувере так и не смогли пройти все согласования, а потому единственным этапов в Северной Америке пока остается гонка в Мехико.
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