Формула Е подтвердила первый этап сезона

Новый сезон Формулы Е – первый в статусе чемпионата мира – должен был стартовать в середине января в Сантьяго, однако эти соревнования пришлось перенести на более поздний срок из-за вирусной пандемии.

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После этого развитие событий приняло негативный характер: стало понятно, что COVID-19 явно нарушит ход нового сезона, в Формуле 1 приготовились к отмене мартовского этапа в Австралии…

Чтобы снять вопросы относительно предстоящих гонок, устроители Формулы Е выпустили краткое заявление, в котором подтвердили старт нового чемпионата в конце февраля в Саудовской Аравии.

В документе говорится: «Этап в Эд-Диръие даст старт седьмому сезону чемпионата мира Формулы Е (так в тексте – прим.ред.) первыми в истории Формулы Е ночными гонками 26 и 27 февраля 2021 года».

Гонки в Саудовской Аравии были изначально включены в календарь на 2021 год. Вопрос, состоится ли этап, вновь стал актуален после недавнего решения властей страны стране запретить все международные авиарейсы. Но уже 3 января эти ограничения были ослаблены.

При этом тем, кто приезжает из других стран, по действующим нормам все равно необходимо провести 14 дней на карантине.