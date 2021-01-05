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Формула E / Эд-Диръия / Новость

Формула Е подтвердила первый этап сезона

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Формула Е подтвердила первый этап сезона
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Организаторы электрогонок объявили, что сдвоенный уик-энд в Саудовской Аравии состоится 26-27 февраля, как и было запланировано

Новый сезон Формулы Е – первый в статусе чемпионата мира – должен был стартовать в середине января в Сантьяго, однако эти соревнования пришлось перенести на более поздний срок из-за вирусной пандемии. 

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После этого развитие событий приняло негативный характер: стало понятно, что COVID-19 явно нарушит ход нового сезона, в Формуле 1 приготовились к отмене мартовского этапа в Австралии…

Чтобы снять вопросы относительно предстоящих гонок, устроители Формулы Е выпустили краткое заявление, в котором подтвердили старт нового чемпионата в конце февраля в Саудовской Аравии. 

В документе говорится: «Этап в Эд-Диръие даст старт седьмому сезону чемпионата мира Формулы Е (так в тексте – прим.ред.) первыми в истории Формулы Е ночными гонками 26 и 27 февраля 2021 года».

Гонки в Саудовской Аравии были изначально включены в календарь на 2021 год. Вопрос, состоится ли этап, вновь стал актуален после недавнего решения властей страны стране запретить все международные авиарейсы. Но уже 3 января эти ограничения были ослаблены. 

При этом тем, кто приезжает из других стран, по действующим нормам все равно необходимо провести 14 дней на карантине.

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Эд-Диръия
Автор Мэтт Кью

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