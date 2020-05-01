Формула Е первой собрала всех своих пилотов на кибергонку. Мы ее покажем
Прямую трансляцию второго зачетного этапа виртуальной электросерии смотрите на Motorsport.com в 17:30 в субботу, 2 мая
В период всеобщего карантина Формула Е сумела стать первой и пока единственной гоночной серией, которая привлекла всех своих действующих пилотов к участию в кибергонках. Очередной этап пройдет в субботу, 2 мая, в 17:30 по московскому времени.
Это будет уже третья кибергонка Формулы Е и вторая, за которую даются очки. Первый заезд по трассе в Монако был тестовым. Второй прошел в виртуальном Гонконге и был уже зачетным. В нем приняли участие почти все действующие пилоты Формулы Е. Исключением стал Сэм Берд, которого заменил чемпион Суперформулы Ник Кэссиди.
Как выяснилось, у Берда в месте, где он проводит самоизоляцию, отсутствовал высокоскоростной интернет. Организаторы Формулы 1 позаботились, чтобы к дому гонщика команды Virgin протянули 150-метровый кабель, так что в этот раз Берд должен выйти на старт. Таким образом, Формула Е станет первой крупной гоночной серией, которая соберет в кибергонке всех 24 своих участников.
В отличие от предыдущих гонок, которые проходили на включенных в календарь автодромах, новая пройдет на исключительно компьютерной трассе. Иными словами, это не настоящий автодром. Его создатели вдохновлялись трассой Lester GP в американском штате Нью-Джерси, но специально для Формулы Е творчески переработали конфигурацию этого автодрома. Результат совсем не похож на стандартные городские трассы электрического чемпионата и даже немного напоминает знаменитую «Монцу».
Две первые гонки выиграл Максимилиан Гюнтер, пилот BMW Andretti, который в этом сезоне стал самым молодым победителем реальной гонки Формулы Е. Его главным соперником в виртуальном чемпионате представляется дебютант серии Стоффель Вандорн.
Действующий чемпион Жан-Эрик Вернь, а также лидеры общего зачета Антониу Феликс да Кошта и Митч Эванс себя в виртуальных гонках пока не проявили.
Трансляцию гонки обеспечивает Motorsport Games. Поэтому посмотреть ее можно будет прямо на нашем сайте. Не пропустите: суббота, 2 мая, 17:30 по московскому времени.
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Формула Е первой собрала всех своих пилотов на кибергонку. Мы ее покажем
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