Формула Е отменяет два последних уик-энда сезона

Организаторы чемпионата Формула Е объявили об отмене финального гоночного уик-энда сезона, который должен был пройти в Лондоне и в рамках которого 25 и 26 июля должны были состояться две гонки. Также, по информации Motorsport.com, в ближайшее время будет объявлено об отмене гонки в Нью-Йорке, запланированной на 11 июля.

В обоих упомянутых выше городах территории, на которых планировалось проложить временные трассы для гонок Формулы Е, в настоящий момент использованы под временные госпитали для больных коронавирусом.

Если информация об отмене гонки в США подтвердится, в календаре чемпионата не останется ни одного этапа, так как ранее все весенние и летние гонки уже были перенесены на неопределенный срок.

Однако делать вывод об окончании сезона 2019-2020 годов пока рано. По информации Motorsport.com, в настоящий момент организаторы ведут переговоры о проведении британского этапа с представителями наиболее известных автодромов – «Сильверстоуна», «Брэндс-Хэтча» и «Донингтон-Парка». Также в теории гонки еще могут быть проведены на территории берлинского аэропорта Темпельхоф или на гоночной трассе в Сеуле.