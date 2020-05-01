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Формула E / Новость

Формула Е отменяет два последних уик-энда сезона

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Формула Е отменяет два последних уик-энда сезона
Автор:
, Главный редактор
1 мая 2020 г., 19:04

Ситуация с завершением сезона в электрическом чемпионате стала максимально неопределенной

Организаторы чемпионата Формула Е объявили об отмене финального гоночного уик-энда сезона, который должен был пройти в Лондоне и в рамках которого 25 и 26 июля должны были состояться две гонки. Также, по информации Motorsport.com, в ближайшее время будет объявлено об отмене гонки в Нью-Йорке, запланированной на 11 июля.

В обоих упомянутых выше городах территории, на которых планировалось проложить временные трассы для гонок Формулы Е, в настоящий момент использованы под временные госпитали для больных коронавирусом.

Если информация об отмене гонки в США подтвердится, в календаре чемпионата не останется ни одного этапа, так как ранее все весенние и летние гонки уже были перенесены на неопределенный срок.

Однако делать вывод об окончании сезона 2019-2020 годов пока рано. По информации Motorsport.com, в настоящий момент организаторы ведут переговоры о проведении британского этапа с представителями наиболее известных автодромов – «Сильверстоуна», «Брэндс-Хэтча» и «Донингтон-Парка». Также в теории гонки еще могут быть проведены на территории берлинского аэропорта Темпельхоф или на гоночной трассе в Сеуле.

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Об этой статье

Серия Формула E
Автор Кирилл Качнов

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Нью-Йорк

Нью-Йорк

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