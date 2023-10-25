Формула Е отложила тесты из-за пожара в боксах

Единственная предсезонная сессия ФЕ должна была пройти на этой неделе на трассе Риккардо Тормо. Однако поработать гонщики успели всего несколько часов. Персонал команд пришлось срочно эвакуировать из-за сильного задымления.

Его причины официально озвучены не были, но все указывает на пожар батареи производства Williams Advanced Engineering, который начался с небольшого взрыва.

В заявлении организаторов сказано, что «команда спасателей немедленно прибыла на место и приступила к работе. Один человек обратился к медикам и был отправлен в больницу для дополнительного обследования».

Организаторы объявили, что в среду тесты не возобновятся, и в целом их продолжение сейчас вызывает серьезные вопросы. Также отменили медиа-день, запланированный на четверг.

В сообщении говорится: «В результате инцидента, произошедшего на предсезонных тестах Формулы E в Валенсии, когда пожар повредил гараж на пит-лейне, тесты не будут продолжены в среду

Изучение причин случившегося продолжается, но уже выявлена проблема, которая уже решается. Расследование и дальнейшая оценка безопасности будут завершены, и мы намерены возобновить программу тестов с четверга при условии окончательного подтверждения причин в среду».

В наилучшем случае программа заездов, запланированная на среду, будет перенесена на четверг. Она включает две симуляции гонки и тренировку давно ожидаемых пит-стопов с быстрой подзарядкой, решение об использовании которых в 2024 году пока на принято.

Обновление: организаторы Формулы Е объявили о новом переносе: теперь заезды планируется возобновить в середине четверга.

Во вторник в составе команды DS Penske в Валенсии работал Роберт Шварцман.

Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images Эвакуация из-за дыма на пит-лейне