Формула Е отложила тесты из-за пожара в боксах
Возгорание батареи произошло днем во вторник, после чего машины больше не возвращались на трассу
Единственная предсезонная сессия ФЕ должна была пройти на этой неделе на трассе Риккардо Тормо. Однако поработать гонщики успели всего несколько часов. Персонал команд пришлось срочно эвакуировать из-за сильного задымления.
Его причины официально озвучены не были, но все указывает на пожар батареи производства Williams Advanced Engineering, который начался с небольшого взрыва.
В заявлении организаторов сказано, что «команда спасателей немедленно прибыла на место и приступила к работе. Один человек обратился к медикам и был отправлен в больницу для дополнительного обследования».
Организаторы объявили, что в среду тесты не возобновятся, и в целом их продолжение сейчас вызывает серьезные вопросы. Также отменили медиа-день, запланированный на четверг.
В сообщении говорится: «В результате инцидента, произошедшего на предсезонных тестах Формулы E в Валенсии, когда пожар повредил гараж на пит-лейне, тесты не будут продолжены в среду
Изучение причин случившегося продолжается, но уже выявлена проблема, которая уже решается. Расследование и дальнейшая оценка безопасности будут завершены, и мы намерены возобновить программу тестов с четверга при условии окончательного подтверждения причин в среду».
В наилучшем случае программа заездов, запланированная на среду, будет перенесена на четверг. Она включает две симуляции гонки и тренировку давно ожидаемых пит-стопов с быстрой подзарядкой, решение об использовании которых в 2024 году пока на принято.
Обновление: организаторы Формулы Е объявили о новом переносе: теперь заезды планируется возобновить в середине четверга.
Во вторник в составе команды DS Penske в Валенсии работал Роберт Шварцман.
Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images
Эвакуация из-за дыма на пит-лейне
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