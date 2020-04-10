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Формула E / Новость

Формула Е отложила переход на обновленные болиды

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Формула Е отложила переход на обновленные болиды
Автор:
10 апр. 2020 г., 07:55

Согласованные организаторами и участниками меры позволят вдвое снизить затраты на подготовку к следующему сезону, который должен стартовать во второй половине года

Организаторы Формулы Е, FIA и команды чемпионата единогласно приняли решение о переносе дебюта доработанных машин второго поколения, разработанных компанией Spark Racing Technologies, на более поздний срок. Всемирный совет по автоспорту утвердил это решение по итогам электронного голосования. 

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Причиной таких мер стала необходимость по возможности снизить затраты участников на фоне ущерба от пандемии коронавируса. Хотя речь изначально шла не о строительстве новых болидов, а об установке на имеющиеся машины нового комплекта кузовных деталей, на покупку таких комплектов команда в любом случае требовалось потратить определенные суммы.

Изначально новый пакет кузовных деталей должен был появиться на машинах к старту нового чемпионата в конце 2020 года, теперь же машины будут обновлены через полтора года, в рамках подготовки к чемпионату 2021-2022 годов. 

Кроме того, меры по экономии средств включают ограничения на доработку силовых установок – производители смогут перейти на новую версию силового агрегата всего раз на протяжении двух следующих чемпионатов. Сделать это можно либо в ближайшее межсезонье, либо в следующее.

Пресс-служба Формулы Е приводит слова президента FIA Жана Тодта: «В эти сложные времена приоритетом для мира гонок являются финансовые меры, позволяющие обеспечить устойчивость. Я рад решениям Формулы Е, одобренным Всемирным советом. Они лежат в русле тех дискуссий, которые FIA сейчас ведет и с другими дисциплинами».

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В настоящее время сезон электроформулы приостановлен на два месяца из-за глобальной эпидемии. В заявлении организаторов серии говорится о стремлении и дальше использовать меры по снижению расходов.  

«В непростой момент нам нужна гибкость, – отметил основатель Формулы Е Алехандро Агаг. – Это касается не только оперативного и разумного решения о временной приостановке соревнований, но и реализации мер по сокращению расходов и снижению трат на разработки для команд. 

Принятые меры позволят сократить расходы на подготовку к следующему сезону вдвое. Это необходимый шаг, учитывая масштаб кризиса и экономическую ситуацию».  

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Об этой статье

Серия Формула E
Автор Мэтт Кью

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