Формула Е отложила переход на обновленные болиды

Организаторы Формулы Е, FIA и команды чемпионата единогласно приняли решение о переносе дебюта доработанных машин второго поколения, разработанных компанией Spark Racing Technologies, на более поздний срок. Всемирный совет по автоспорту утвердил это решение по итогам электронного голосования.

Причиной таких мер стала необходимость по возможности снизить затраты участников на фоне ущерба от пандемии коронавируса. Хотя речь изначально шла не о строительстве новых болидов, а об установке на имеющиеся машины нового комплекта кузовных деталей, на покупку таких комплектов команда в любом случае требовалось потратить определенные суммы.

Изначально новый пакет кузовных деталей должен был появиться на машинах к старту нового чемпионата в конце 2020 года, теперь же машины будут обновлены через полтора года, в рамках подготовки к чемпионату 2021-2022 годов.

Кроме того, меры по экономии средств включают ограничения на доработку силовых установок – производители смогут перейти на новую версию силового агрегата всего раз на протяжении двух следующих чемпионатов. Сделать это можно либо в ближайшее межсезонье, либо в следующее.

Пресс-служба Формулы Е приводит слова президента FIA Жана Тодта: «В эти сложные времена приоритетом для мира гонок являются финансовые меры, позволяющие обеспечить устойчивость. Я рад решениям Формулы Е, одобренным Всемирным советом. Они лежат в русле тех дискуссий, которые FIA сейчас ведет и с другими дисциплинами».

В настоящее время сезон электроформулы приостановлен на два месяца из-за глобальной эпидемии. В заявлении организаторов серии говорится о стремлении и дальше использовать меры по снижению расходов.

«В непростой момент нам нужна гибкость, – отметил основатель Формулы Е Алехандро Агаг. – Это касается не только оперативного и разумного решения о временной приостановке соревнований, но и реализации мер по сокращению расходов и снижению трат на разработки для команд.

Принятые меры позволят сократить расходы на подготовку к следующему сезону вдвое. Это необходимый шаг, учитывая масштаб кризиса и экономическую ситуацию».