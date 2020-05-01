Формула Е откажется от городских трасс

Формула Е со своего запуска в 2014 году делала ставки на городские трассы, продвигая электротранспорт как лучшее решение для самых населенных мест. Эпидемия коронавируса заставила чемпионат отказаться от своих привычек.

Руководитель серии Алехандро Агаг признал, что в ближайшее время Формуле Е придется отказаться от уличных трасс в пользу стационарных автодромов. Такая ситуация сохранится до тех пор, пока массовое скопление людей не перестанет представлять угрозу для здоровья.

«Мы должны ставить здоровье жителей тех городов, в которые приезжаем, на первое место, – сказал Агаг. – Так что мы не будем выступать в городах, пока это не станет полностью безопасно. Но мы будем проводить гонки, когда можем. Наша ДНК не изменится – Формула Е для городов. Но пока есть причины, связанные с охраной здоровья, мы будем делать исключения.

Надеюсь, это продлится пару месяцев. Но может затянуться и на шесть, на год, на два или на три. Думаю, в самом худшем сценарии это не продлится дольше трех лет. К тому времени у всех будет иммунитет».

Агаг отметил, что ФЕ может проводить этапы с минимальным числом сотрудников: «Большие мероприятия в будущем ждет серьезный вызов. Придется искать новые пути работы. Это касается Формулы Е, Формулы 1 и автоспорта в целом. Как мы будем все устраивать? Сначала надо обдумать краткосрочный план, потом подумать о долгосрочном.

В самое ближайшее время мы будем проводить гонки без зрителей. На них будет минимальное количество людей».