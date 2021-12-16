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Формула E Новости

Формула Е ограничила и без того скромные бюджеты команд

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В новом сезоне командам запретят тратить более 13 миллионов евро

Формула Е ограничила и без того скромные бюджеты команд

Всемирный совет FIA принял решение ввести в чемпионате Формулы Е потолок бюджетов. В ближайшие два сезона команды не смогут тратить более 13 миллионов евро, а начиная с 11-го сезона (который, вероятно, пройдет в 2024 году) эта сумма увеличится до 15 миллионов.

В решении говорится об исключениях на ближайший сезон: команде позволят тратить больше в случае, если она уже заключила контракты с поставщиками и может это подтвердить.

Отдельно прописан бюджет автоконцернов, то есть речь идет о разработке и поставках электромоторов, коробок передач и всей задней подвески болидов в сборе. Им разрешено тратить не более 25 миллионов евро на два сезона.

Бюджеты команд Формулы Е изначально считаются скромными, так как сами машины унифицированы. Это избавляет команды от огромных расходов на аэродинамические испытания болидов и их элементов.

Тем не менее считается, что уже сейчас топ-команды Формулы Е тратят за сезон до 40 миллионов евро. Это позволяет им лучше подготовиться к гонкам и лишает аутсайдеров шансов на победы.

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В Porsche задумались об уходе из Формулы Е. Казалось бы, при чем тут Ф1?
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В Porsche задумались об уходе из Формулы Е. Казалось бы, при чем тут Ф1?
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Сергей Иванов
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