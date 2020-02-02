Формула Е официально отложила гонку в Китае из-за коронавируса
Китайская гонка электросерии, которая была запланирована на 21 марта, не состоится. Если ситуация с вирусом не улучшится, ее могут отменить вовсе.
Число заразившихся китайским вирусом растет с каждым днем, а несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации.
Утром в воскресенье Формула Е распространила заявление, в котором сказано, что серия отложила гонку, которая должна была пройти в Санье 21 марта. Однако альтернативная дата гонки объявлена не была.
В заявлении сказано: «Ввиду продолжающегося распространения коронавируса и после консультации с департаментами провинции Хайнань и муниципалитетом Саньи Формула Е совместно с FIA, Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта КНР и региональным партнером Enova Holdings совместно приняли решение не проводить гонку в Санье 21 марта 2020 года.
Учитывая растущие проблемы со здоровьем и объявление ВОЗ международной чрезвычайной ситуацией Формула Е приняла необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности своего персонала, участников чемпионата и зрителей, что по-прежнему имеет первостепенное значение».
Пресс-служба Формулы Е подчеркнула, что в контакте с местными властями следит за развитием ситуации и добавила: «Всем сторонам потребуется соответствующее количество времени, чтобы изучить возможность провести гонку в альтернативную дату, если ситуация улучшится».
Если же ситуация не улучшится, гонку в Китае могут отменить вовсе. В таком случае Формула Е, скорее всего, будет рассматривать проведение дополнительной гонки по ходу одного из запланированных этапов. Так, два заезда могут провести на июльском этапе в Нью-Йорке.
Что будет означать перенос гонки в Санье и распространение вируса для Гран При Китая Формулы 1, который запланирован на 19 апреля, неизвестно.
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Дополнительная информация: Алекс Калинаукас
Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Санья
|Автор
|Денис Буденков
Формула Е официально отложила гонку в Китае из-за коронавируса
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