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Формула E / Санья / Новость

Формула Е официально отложила гонку в Китае из-за коронавируса

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Формула Е официально отложила гонку в Китае из-за коронавируса
Автор:
2 февр. 2020 г., 09:56

Китайская гонка электросерии, которая была запланирована на 21 марта, не состоится. Если ситуация с вирусом не улучшится, ее могут отменить вовсе.

Число заразившихся китайским вирусом растет с каждым днем, а несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации. 

Утром в воскресенье Формула Е распространила заявление, в котором сказано, что серия отложила гонку, которая должна была пройти в Санье 21 марта. Однако альтернативная дата гонки объявлена не была.

В заявлении сказано: «Ввиду продолжающегося распространения коронавируса и после консультации с департаментами провинции Хайнань и муниципалитетом Саньи Формула Е совместно с FIA, Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта КНР и региональным партнером Enova Holdings совместно приняли решение не проводить гонку в Санье 21 марта 2020 года.

Учитывая растущие проблемы со здоровьем и объявление ВОЗ международной чрезвычайной ситуацией Формула Е приняла необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности своего персонала, участников чемпионата и зрителей, что по-прежнему имеет первостепенное значение».

Пресс-служба Формулы Е подчеркнула, что в контакте с местными властями следит за развитием ситуации и добавила: «Всем сторонам потребуется соответствующее количество времени, чтобы изучить возможность провести гонку в альтернативную дату, если ситуация улучшится».

Если же ситуация не улучшится, гонку в Китае могут отменить вовсе. В таком случае Формула Е, скорее всего, будет рассматривать проведение дополнительной гонки по ходу одного из запланированных этапов. Так, два заезда могут провести на июльском этапе в Нью-Йорке.

Что будет означать перенос гонки в Санье и распространение вируса для Гран При Китая Формулы 1, который запланирован на 19 апреля, неизвестно.

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Дополнительная информация: Алекс Калинаукас

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Санья
Автор Денис Буденков

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Мехико

14 февр. - 15 февр.
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