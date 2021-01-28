Формула E
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
26 февр.
Следующее событие через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
27 февр.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Рим
10 апр.
Следующее событие через
71 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Париж
24 апр.
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Монако
08 мая
Следующее событие через
99 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Сеул
23 мая
Следующее событие через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин
19 июн.
Следующее событие через
141 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
Следующее событие через
162 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон I
24 июл.
Следующее событие через
176 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон II
25 июл.
Следующее событие через
177 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула E / Новость

Формула Е объявила еще шесть этапов 2021 года

Поделились
Комментарии
Формула Е объявила еще шесть этапов 2021 года
Автор:

Календарь сформирован до начала июня

Сезон Формулы Е в 2021 году стартует двумя этапами в Саудовской Аравии, которые пройдут 26 и 27 февраля. Сегодня серия назвала еще шесть этапов, которые пройдут после аравийских гонок. 

В календарь попали Рим, Валенсия, Монако, Марракеш и две гонки в столице Чили Сантьяго. Римский этап должен пройти 10 апреля, однако трасса еще не проста омологацию. В случае возникновения проблем, Рим в календаре заменит Валлелунга. 

Через две недели после Рима ФЕ приедет в Валенсию, где должна провести первый в своей истории этап на стационарном автодроме. Гонки в Монако и Марокко пройдут в мае, а в Чили – в начале июня. 

Оставшиеся этапы сезона-2021 должны быть названы 5 марта.

Читайте также:

Формула Е дала McLaren право дебютировать в 2022 году

Предыдущая новость

Формула Е дала McLaren право дебютировать в 2022 году

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E
Автор Джейк Боксалл-Легг

Самое читаемое Сегодня

Технический анализ: как команды Ф1 ускорили наступление 2021 года
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как команды Ф1 ускорили наступление 2021 года

Леклер отказался давать советы Сайнсу
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер отказался давать советы Сайнсу

84% британцев проголосовало за увольнение Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

84% британцев проголосовало за увольнение Хэмилтона

Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона

Два пилота, которые победили бы Хэмилтона. Версия Бергера
Формула 1 Формула 1 / Новость

Два пилота, которые победили бы Хэмилтона. Версия Бергера

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari

Экс-пилот Ф1 раскритиковал Стролла-старшего за покупку команды для сына
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экс-пилот Ф1 раскритиковал Стролла-старшего за покупку команды для сына

Самое важное:

Формула Е объявила еще шесть этапов 2021 года
Формула E Формула E / Новость

Формула Е объявила еще шесть этапов 2021 года

Формула Е дала McLaren право дебютировать в 2022 году
Формула E Формула E / Новость

Формула Е дала McLaren право дебютировать в 2022 году

Формула Е подтвердила первый этап сезона
Формула E Формула E / Новость

Формула Е подтвердила первый этап сезона

«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии
Формула E Формула E / Новость

«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии

Самое читаемое

1
Формула 1

Технический анализ: как команды Ф1 ускорили наступление 2021 года

17ч
2
Формула 1

Леклер отказался давать советы Сайнсу

3
Формула 1

84% британцев проголосовало за увольнение Хэмилтона

22ч
4
Формула 1

Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона

2дн
5
Формула 1

Два пилота, которые победили бы Хэмилтона. Версия Бергера

1дн

Самое важное:

Формула Е объявила еще шесть этапов 2021 года

Формула Е объявила еще шесть этапов 2021 года

Формула E
33мин
Формула Е дала McLaren право дебютировать в 2022 году

Формула Е дала McLaren право дебютировать в 2022 году

Формула E
11 янв. 2021 г.
Формула Е подтвердила первый этап сезона

Формула Е подтвердила первый этап сезона

Формула E
5 янв. 2021 г.
«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии

«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии

Формула E
29 дек. 2020 г.
Первый этап сезона Формулы Е перенесли

Первый этап сезона Формулы Е перенесли

Формула E
23 дек. 2020 г.

Последние видео

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е 00:54
Формула E
15 авг. 2020 г.

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге 01:37
Формула E
25 апр. 2020 г.

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео 01:05
Формула E
25 апр. 2020 г.

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум 00:15
Формула E
19 апр. 2020 г.

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум

Кибергонка Формулы Е в Монако: лучшие моменты 01:57
Формула E
19 апр. 2020 г.

Кибергонка Формулы Е в Монако: лучшие моменты

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.