Формула Е объявила еще шесть этапов 2021 года
Поделились
Комментарии
Календарь сформирован до начала июня
Сезон Формулы Е в 2021 году стартует двумя этапами в Саудовской Аравии, которые пройдут 26 и 27 февраля. Сегодня серия назвала еще шесть этапов, которые пройдут после аравийских гонок.
В календарь попали Рим, Валенсия, Монако, Марракеш и две гонки в столице Чили Сантьяго. Римский этап должен пройти 10 апреля, однако трасса еще не проста омологацию. В случае возникновения проблем, Рим в календаре заменит Валлелунга.
Через две недели после Рима ФЕ приедет в Валенсию, где должна провести первый в своей истории этап на стационарном автодроме. Гонки в Монако и Марокко пройдут в мае, а в Чили – в начале июня.
Оставшиеся этапы сезона-2021 должны быть названы 5 марта.
Читайте также:
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Автор
|Джейк Боксалл-Легг
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Формула Е объявила еще шесть этапов 2021 года
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
Формула Е подтвердила первый этап сезона
Формула E
5 янв. 2021 г.
Первый этап сезона Формулы Е перенесли
Формула E
23 дек. 2020 г.
25 апр. 2020 г.
Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге
25 апр. 2020 г.
Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео
19 апр. 2020 г.
Кибергонка Формулы Е в Монако: лучшие моменты
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер