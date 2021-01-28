Формула Е объявила еще шесть этапов 2021 года

Сезон Формулы Е в 2021 году стартует двумя этапами в Саудовской Аравии, которые пройдут 26 и 27 февраля. Сегодня серия назвала еще шесть этапов, которые пройдут после аравийских гонок.

В календарь попали Рим, Валенсия, Монако, Марракеш и две гонки в столице Чили Сантьяго. Римский этап должен пройти 10 апреля, однако трасса еще не проста омологацию. В случае возникновения проблем, Рим в календаре заменит Валлелунга.

Через две недели после Рима ФЕ приедет в Валенсию, где должна провести первый в своей истории этап на стационарном автодроме. Гонки в Монако и Марокко пройдут в мае, а в Чили – в начале июня.

Оставшиеся этапы сезона-2021 должны быть названы 5 марта.