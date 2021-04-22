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Формула E / Новость

Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса

Автор:
, Главный редактор

По количеству гонок седьмой сезон в истории электрического чемпионата обгонит все предыдущие

Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса

Организаторы чемпионата Формулы Е объявили об очередном радикальном изменении календаря нынешнего сезон. Из 4-х гонок, ранее запланированных на май и летние месяцы, 3 отменены – однако вместо них в расписании появились 8 новых гонок в рамках 4-х гоночных уик-эндов.

Из-за эпидемиологических ограничений в этом сезоне не состоятся гонка в Марракеше и однажды уже перенесенный с зимы на лето этап в чилийском Сантьяго. Однако пополнение календаря этапами в Мексике, США, Великобритании и Берлине приведет к тому, что нынешний сезон будет состоять из большего количества гонок, чем любой из предыдущих. Всего пилоты выйдут на старт 15 раз, в то время как ранее число гонок ни разу не превышало 13.

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Отдельно стоит отметить переезд мексиканского этапа из Мехико в Пуэблу, где гонки Формулы Е еще ни разу не проводились: причина в том, что на территории автодрома имени братьев Родригес в столице страны продолжает работу временный госпиталь для заразившихся коронавирусом.

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Стоит отметить, что последняя гонка сезона пройдет одновременно с единственным официальным тестовым днем в рамках подготовки к «24 часам Ле-Мана». А по актуальным данным на старт легендарного суточного марафона в этом году собираются выйти 9 пилотов Формулы Е – к примеру, лидирующий сейчас в общем зачете Сэм Берд или действующий чемпион Антониу Феликс да Кошта. 

Окончательная версия календаря Формулы Е на 2021 год

Даты Трассы  
1-2. 26 и 27 февраля Saudi Arabia Эд-Диръия, городская трасса
3-4. 9 и 10 апреля Italy Рим, городская трасса
5-6. 24 и 25 апреля Spain Валенсия, автодром имени Рикардо Тормо
7. 8 мая Monaco Монако, городская трасса
8-9. 19 и 20 июня Mexico Пуэбла, городская трасса
10-11. 10 и 11 июля United States Нью-Йорк, городская трасса
12-13. 24 и 25 июля United Kingdom Лондон, городская трасса
14-15.  14 и 15 августа Germany Берлин, аэропорт Темпельхоф

 

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Формула Е проведет уик-энд в Монако не на трассе Ф1. Тодт попросил

Предыдущая новость

Формула Е проведет уик-энд в Монако не на трассе Ф1. Тодт попросил
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Об этой статье

Серия Формула E
Автор Кирилл Качнов

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