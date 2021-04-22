Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса
По количеству гонок седьмой сезон в истории электрического чемпионата обгонит все предыдущие
Организаторы чемпионата Формулы Е объявили об очередном радикальном изменении календаря нынешнего сезон. Из 4-х гонок, ранее запланированных на май и летние месяцы, 3 отменены – однако вместо них в расписании появились 8 новых гонок в рамках 4-х гоночных уик-эндов.
Из-за эпидемиологических ограничений в этом сезоне не состоятся гонка в Марракеше и однажды уже перенесенный с зимы на лето этап в чилийском Сантьяго. Однако пополнение календаря этапами в Мексике, США, Великобритании и Берлине приведет к тому, что нынешний сезон будет состоять из большего количества гонок, чем любой из предыдущих. Всего пилоты выйдут на старт 15 раз, в то время как ранее число гонок ни разу не превышало 13.
Читайте также:
Отдельно стоит отметить переезд мексиканского этапа из Мехико в Пуэблу, где гонки Формулы Е еще ни разу не проводились: причина в том, что на территории автодрома имени братьев Родригес в столице страны продолжает работу временный госпиталь для заразившихся коронавирусом.
Читайте также:
Стоит отметить, что последняя гонка сезона пройдет одновременно с единственным официальным тестовым днем в рамках подготовки к «24 часам Ле-Мана». А по актуальным данным на старт легендарного суточного марафона в этом году собираются выйти 9 пилотов Формулы Е – к примеру, лидирующий сейчас в общем зачете Сэм Берд или действующий чемпион Антониу Феликс да Кошта.
Окончательная версия календаря Формулы Е на 2021 год
|Даты
|Трассы
|1-2.
|26 и 27 февраля
|Эд-Диръия, городская трасса
|3-4.
|9 и 10 апреля
|Рим, городская трасса
|5-6.
|24 и 25 апреля
|Валенсия, автодром имени Рикардо Тормо
|7.
|8 мая
|Монако, городская трасса
|8-9.
|19 и 20 июня
|Пуэбла, городская трасса
|10-11.
|10 и 11 июля
|Нью-Йорк, городская трасса
|12-13.
|24 и 25 июля
|Лондон, городская трасса
|14-15.
|14 и 15 августа
|Берлин, аэропорт Темпельхоф
Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Автор
|Кирилл Качнов