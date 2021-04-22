Организаторы чемпионата Формулы Е объявили об очередном радикальном изменении календаря нынешнего сезон. Из 4-х гонок, ранее запланированных на май и летние месяцы, 3 отменены – однако вместо них в расписании появились 8 новых гонок в рамках 4-х гоночных уик-эндов.

Из-за эпидемиологических ограничений в этом сезоне не состоятся гонка в Марракеше и однажды уже перенесенный с зимы на лето этап в чилийском Сантьяго. Однако пополнение календаря этапами в Мексике, США, Великобритании и Берлине приведет к тому, что нынешний сезон будет состоять из большего количества гонок, чем любой из предыдущих. Всего пилоты выйдут на старт 15 раз, в то время как ранее число гонок ни разу не превышало 13.

Отдельно стоит отметить переезд мексиканского этапа из Мехико в Пуэблу, где гонки Формулы Е еще ни разу не проводились: причина в том, что на территории автодрома имени братьев Родригес в столице страны продолжает работу временный госпиталь для заразившихся коронавирусом.

Стоит отметить, что последняя гонка сезона пройдет одновременно с единственным официальным тестовым днем в рамках подготовки к «24 часам Ле-Мана». А по актуальным данным на старт легендарного суточного марафона в этом году собираются выйти 9 пилотов Формулы Е – к примеру, лидирующий сейчас в общем зачете Сэм Берд или действующий чемпион Антониу Феликс да Кошта.

Окончательная версия календаря Формулы Е на 2021 год

Даты Трассы 1-2. 26 и 27 февраля Эд-Диръия, городская трасса 3-4. 9 и 10 апреля Рим, городская трасса 5-6. 24 и 25 апреля Валенсия, автодром имени Рикардо Тормо 7. 8 мая Монако, городская трасса 8-9. 19 и 20 июня Пуэбла, городская трасса 10-11. 10 и 11 июля Нью-Йорк, городская трасса 12-13. 24 и 25 июля Лондон, городская трасса 14-15. 14 и 15 августа Берлин, аэропорт Темпельхоф