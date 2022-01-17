Формула Е нацелилась провести гонку в Индии

С самого первого сезона в Формуле Е выступает индийская команда Mahindra – неудивительно, что идея собственного этапа в этой азиатской стране долгое время витала в воздухе. В понедельник устроители чемпионата объявили о подписании соглашения о намерениях с властями штата Телагана об организации гонки – полноценное соглашение будет заключено в течение 90 дней.

Ожидается, что первая гонка пройдет в период между декабрем 2022 и мартом 2023 года на городской трассе протяженностью 2,3 км в окрестностях озера Хуссейн-Сагар в городе Хайдарабад, одном из крупнейших в стране.

Есть основания говорить, что проведение этапа поддержит Greenko Group, крупнейшая компания страны в области возобновляемых источников энергии.

На официальной церемонии присутствовали генеральный директор ФЕ Альберто Лонго и руководитель группы трасс Агус Сомено, а также бессменный босс Mahindra Racing, колоритный Дилбах Гилл.

«Пока мы включили [Хайдарабад] в число городов-кандидатов, но уже скоро он официально получит место в календаре, – подтвердил Лонго. – Давайте надеяться, что это случится как можно скорее и позволит нам провести яркую гонку».

Если планы организаторов Формулы Е будут реализованы, этап чемпионата мира FIA пройдет в Индии впервые с того момента, как в 2013 году в страну в последний раз приезжала Формула 1.

В сезоне 2022/23 электроформула перейдет на машины третьего покорения с силовыми установками мощностью 470 л.с. и подзарядкой батарей на пит-стопах.