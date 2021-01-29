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Формула E / Новость

Формула Е нацелилась провести 15 гонок и вернуть зрителей на трибуны

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Формула Е нацелилась провести 15 гонок и вернуть зрителей на трибуны
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Соавтор: Свен Хайдингер, редактор (Германия)

Сооснователь электрогонок Альберто Лонго рассказал о планах организаторов чемпионата на 2021 год

В четверг ФЕ анонсировала первую часть своего календаря на новый сезон – она предусматривает восемь гонок с конца февраля до начала июня. При этом было отдельно подчеркнуто, что в дальнейшем должны пройти еще семь этапов.  

Если количество гонок достигнет 15, это станет новым рекордом электрогонок – сейчас высшим достижением остаются 13 стартов в сезоне 2018/19.

Исполнительный директор Формулы Е Альберто Лонго рассказал Motorsport.com: «У нас есть очень амбициозный и оптимистичный план провести 15 гонок за сезон. Это стало бы наибольшим количеством в нашей истории. Но как вы можете себе представить. пандемия очень осложняет нам жизнь».

Сейчас организаторы ведут переговоры об этапах в Лондоне, Нью-Йорке, Берлине и Санье, хотя провести гонки в Китае можно будет только ближе к концу года. Также в планах давно намеченные дебютные соревнования в Сеуле. 

Если получится реализовать все эти замыслы (с двойным уик-эндом на одном из этапов), то число гонок достигнет 15.

Лонго добавил, что организаторы ФЕ приготовились действовать максимально гибко, разработав несколько запасных вариантов. 

В частности, если уже запланированные на апрель соревнования в Риме провести не получится, их примет расположенный рядом с городом автодром «Валлелунга».

Также собеседник Motorsport.com выразил уверенность, что как минимум на каких-то гонках зрители смогут прийти на трибуны. 

«В календаре еще могут появиться сюрпризы (например, гонка в Марракеше, – прим.ред.), – объяснил Лонго. – Эти сюрпризы обусловлены тем, что календарь пока не полный. Это же не дает нам возможность говорить о доступе зрителей. 

В отношении тех этапов, которые уже в календаре, мы уверены в присутствии болельщиков. Для нас это ключевой фактор при принятии решений. 

Понятно, что окончательный ответ по этому вопросу мы сможем получить ближе к дате этапа. Но принципиальное соглашение уже есть, меры по защите от коронавируса разработаны, все хотят видеть зрителей».

Новый сезон электрогонок – и первый в статусе чемпионата мира – стартует 26-27 февраля в Эр-Рияде.

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Об этой статье

Серия Формула E
Автор Мэтт Кью

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