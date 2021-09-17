Формула Е изменит формат квалификации с 2022 года

Руководство Формулы Е и Совет по автоспорту FIA намерены изменить формат проведения квалификации в чемпионате. Последние предложения по новому формату могут быть одобрены уже в октябре и опробованы на тестах ФЕ, который продут в ноябре в Валенсии, пишет издание The Race.

Сейчас пилоты в квалификации делятся на четыре группы, причем в первую попадают лидеры чемпионата. Однако преимущество в квалификации получают, напротив, аутсайдеры, которые выезжают на свои быстрые круги последними, когда трек уже достаточно прорезинен и скорости становятся выше.

Благодаря этому результаты квалификация становятся непредсказуемыми, а в гонках по ходу сезона оказывается множество разных победителей. Вместе с тем такой формат квалификации не отражает реальной скорости пилотов, что и вызывает существенную критику со стороны участников.

По новому формату пилотов станут делить на две группы, из которых будут отбираться четверо быстрейших. Эта восьмерка попадает в четвертьфинал, из которого выходят уже четверо сильнейших.

В полуфинале отсеиваются еще двое и наконец в финале пара сильнейших гонщиков будет сражаться за поул и первые очки уик-энда.