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Формула E / Монако Новость

Формула Е изменила правила после скандального этапа в Валенсии

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Регламент электрогонок скорректировали, чтобы избежать новых случаев массовых сходов в конце дистанции из-за нехватки энергии

Формула Е изменила правила после скандального этапа в Валенсии

С 2019 года по решению FIA в Формуле Е стали уменьшать количество доступной гонщикам энергии, если какую-то часть гонки те проводят позади машины безопасности.

В субботней гонке недавнего этапа в Валенсии, проходившей в дождевых условиях, вмешательство автомобиля безопасности потребовалось в общей сложности пять раз. Из-за этого на финальном круге три машины остановились из-за нехватки заряда, пятерых гонщиков после финиша дисквалифицировали за перерасход, а еще нескольким пришлось ползти к финиша с черепашьей скоростью – все это полностью перекроило протокол и вызвало недовольство у многих поклонников гонок. 

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По правилам руководитель гонки может вычитать по 1 кВт энергии за каждую минуту присутствия машины безопасности на трассе. При этом у него есть право по своему усмотрению отменить процедуру сокращения, если это будет сочтено необходимым. 

Особенность стационарной трассы имени Рикардо Тормо в том, что там нет жестких торможений, а потому гонщикам ФЕ сложно накапливать энергию за счет рекуперации – из-за этого и возникли сложности в концовке. 

Новые правила, которые вступят с силу с ближайшего этапа в Монако, запрещают уменьшение доступной пилотам энергии после 40-минутной отметки (протяженность гонок составляет 45 минут плюс один круг).

На просьбу Motorsport.com дополнительно прокомментировать новшество FIA сообщила: «После событий в Валенсии FIA и промоутер серии не хотели бы видеть повторения подобного сценария. 

С этой целью, а также во избежание исключения риска новых просчетов при вычислении энергии, было решено отказаться в дальнейшем от принципа сокращения количества доступной энергии, если выезд машины безопасности заканчивается после 40 минут гонки. 

Это оставляет командам дополнительное право на ошибку, при этом не отступая от духа Формулы Е, для которой контроль энергии является ключевым элементом».

В то же время FIA подтвердила, что результаты гонки в Валенсии останутся неизменными.

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Монако
Автор Мэтт Кью

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