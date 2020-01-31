Формула Е избавится от закрытых передних колес

Формула Е традиционно использует шасси одного поколения на протяжении нескольких лет, однако проводит модернизацию по ходу этого периода. Так было с самыми первыми машинами, которые обновили в 2016 году, так же будет и с нынешней техникой.

Как показывает наш рендер, главным отличием Gen2EVO является отказ он кузовной панели, закрывающей сверху передние колеса. Кроме того, носовой обтекатель расположен выше, чем сейчас.

По информации Motorsport.com, также изменится поперечный профиль переднего крыла. Цель всех этих изменений состоит в том, чтобы контакты между машинами, количество которых заметно выросло в последнее время, приводили для гонщиков к более серьезным последствиям.

Это еще один шаг FIA и Формулы Е по снижению количества столкновений – ранее были озвучены планы по отказу от шикан на трассах.

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Кроме того, обновленные кузовные панели должны сделать машины более обтекаемыми.

Ожидается, что целиком обновленное шасси покажут 4 февраля в онлайне, а реальную машину можно будет увидеть в марте на женевском автосалоне.