Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Maserati показала ливрею для дебютного сезона в Формуле Е Следующая / Галерея: две команды Формулы Е представили свои ливреи
Формула E Новость

Формула Е дополнила календарь-2023 новой гонкой в Америке

Всемирный совет FIA по автоспорту утвердил окончательный список этапов нового сезона электроформулы

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Формула Е дополнила календарь-2023 новой гонкой в Америке
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В 2023 году Формула Е проведет 11 этапов в 11 разных странах, в рамках которых состоятся в общей сложности 16 гоночных заездов. Последним место в календаре чемпионата мира получил новый американский уик-энд. 

Прежде ФЕ несколько раз приезжала в грузовой порт Нью-Йорка, но там затеяли реконструкцию, что вынудило промоутеров серии искать новую площадку. Изначально они планировали провести совместный этап с IndyCar в Сент-Питерсберге, но в итоге решено было выступать отдельно – в конце июня на городской трассе в Портленде. 

Еще один уик-энд, который значился в предварительном календаре без указания места с датой 20 мая, в итоге просто вычеркнули. 

Таким образом, из прошлогоднего календаря кроме Нью-Йорка вылетел только корейский Сеул, зато появились новые этапы в индийском Хайдарабаде, южноафриканском Кейптауне, и бразильском Сан-Паулу – в последнем случае гонка пройдет в самом городе, а не на местном автодроме «Интерлагос». 

Новый сезон, в котором чемпионат перейдет на машины третьего поколения, стартует уже в середине января в Мехико и финиширует в конце июля в Лондоне. 

Читайте также:

Календарь Формулы Е на 2023 год

Этап Дата Место / трасса
1 14 января Mexico «Имени братьев Родригес», Мехико 
2 27-28 января Saudi Arabia Эд-Диръия
3 11 февряля India Хайдерабад
4 25 января South Africa Кейптаун
5 25 марта Brazil Сан-Паулу
6 22-23 апреля Germany Темпельхоф, Берлин
7 6 мая Monaco Монте-Карло*
8 3-4 июня Indonesia Джакарта*
9 24 июня United States Портленд
10 15-16 июля Italy Рим
11 29-30 июля United Kingdom Лондон

*у Монако и Индонезии почти неотличимые флаги

Поделились
Комментарии
Maserati показала ливрею для дебютного сезона в Формуле Е
Предыдущая новость

Maserati показала ливрею для дебютного сезона в Формуле Е
Следующая новость

Галерея: две команды Формулы Е представили свои ливреи

Галерея: две команды Формулы Е представили свои ливреи
Джейк Боксолл-Легг Больше от
Джейк Боксолл-Легг
McLaren назвала пилотов для дебютного сезона Формулы Е
Формула E

McLaren назвала пилотов для дебютного сезона Формулы Е

В Alfa Romeo рассказали, как перехитрили Aston Martin в Абу-Даби Гран При Абу-Даби
Формула 1

В Alfa Romeo рассказали, как перехитрили Aston Martin в Абу-Даби

Формула Е представила правила подзарядки на пит-стопах
Формула E

Формула Е представила правила подзарядки на пит-стопах

Самое важное:

«Мик не мог учиться у Мазепина, а вообще он лучший новичок Ф1». Классика от Ральфа
Формула 1 Формула 1

«Мик не мог учиться у Мазепина, а вообще он лучший новичок Ф1». Классика от Ральфа

На протяжении двух лет немецкий эксперт был адвокатом своего племянника. И не успокоился даже тогда, когда тому указали на дверь

Гасли выдал планы AlphaTauri по поводу машины 2023 года
Формула 1 Формула 1

Гасли выдал планы AlphaTauri по поводу машины 2023 года

Пилот объяснил, что предпочел перейти в Alpine, так как его прежняя команда решила зимой радикально переделать свое шасси

Развязка близка. Alfa Romeo приготовилась объявить об отставке Вассера
Формула 1 Формула 1

Развязка близка. Alfa Romeo приготовилась объявить об отставке Вассера

В том, что именно французский менеджер заменит в Ferrari Маттиа Бинотто, больше нет сомнений. Механизм придет в движение уже на следующей неделе

Галерея: две команды Формулы Е представили свои ливреи
Формула E Формула E

Галерея: две команды Формулы Е представили свои ливреи

Раскраски своих машин для нового сезона показали Abt Cupra и Andretti

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.