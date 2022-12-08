Формула Е дополнила календарь-2023 новой гонкой в Америке

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В 2023 году Формула Е проведет 11 этапов в 11 разных странах, в рамках которых состоятся в общей сложности 16 гоночных заездов. Последним место в календаре чемпионата мира получил новый американский уик-энд.

Прежде ФЕ несколько раз приезжала в грузовой порт Нью-Йорка, но там затеяли реконструкцию, что вынудило промоутеров серии искать новую площадку. Изначально они планировали провести совместный этап с IndyCar в Сент-Питерсберге, но в итоге решено было выступать отдельно – в конце июня на городской трассе в Портленде.

Еще один уик-энд, который значился в предварительном календаре без указания места с датой 20 мая, в итоге просто вычеркнули.

Таким образом, из прошлогоднего календаря кроме Нью-Йорка вылетел только корейский Сеул, зато появились новые этапы в индийском Хайдарабаде, южноафриканском Кейптауне, и бразильском Сан-Паулу – в последнем случае гонка пройдет в самом городе, а не на местном автодроме «Интерлагос».

Новый сезон, в котором чемпионат перейдет на машины третьего поколения, стартует уже в середине января в Мехико и финиширует в конце июля в Лондоне.

Календарь Формулы Е на 2023 год

Этап Дата Место / трасса 1 14 января «Имени братьев Родригес», Мехико 2 27-28 января Эд-Диръия 3 11 февряля Хайдерабад 4 25 января Кейптаун 5 25 марта Сан-Паулу 6 22-23 апреля Темпельхоф, Берлин 7 6 мая Монте-Карло* 8 3-4 июня Джакарта* 9 24 июня Портленд 10 15-16 июля Рим 11 29-30 июля Лондон

*у Монако и Индонезии почти неотличимые флаги