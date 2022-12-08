Формула Е дополнила календарь-2023 новой гонкой в Америке
Всемирный совет FIA по автоспорту утвердил окончательный список этапов нового сезона электроформулы
В 2023 году Формула Е проведет 11 этапов в 11 разных странах, в рамках которых состоятся в общей сложности 16 гоночных заездов. Последним место в календаре чемпионата мира получил новый американский уик-энд.
Прежде ФЕ несколько раз приезжала в грузовой порт Нью-Йорка, но там затеяли реконструкцию, что вынудило промоутеров серии искать новую площадку. Изначально они планировали провести совместный этап с IndyCar в Сент-Питерсберге, но в итоге решено было выступать отдельно – в конце июня на городской трассе в Портленде.
Еще один уик-энд, который значился в предварительном календаре без указания места с датой 20 мая, в итоге просто вычеркнули.
Таким образом, из прошлогоднего календаря кроме Нью-Йорка вылетел только корейский Сеул, зато появились новые этапы в индийском Хайдарабаде, южноафриканском Кейптауне, и бразильском Сан-Паулу – в последнем случае гонка пройдет в самом городе, а не на местном автодроме «Интерлагос».
Новый сезон, в котором чемпионат перейдет на машины третьего поколения, стартует уже в середине января в Мехико и финиширует в конце июля в Лондоне.
Календарь Формулы Е на 2023 год
|Этап
|Дата
|Место / трасса
|1
|14 января
|«Имени братьев Родригес», Мехико
|2
|27-28 января
|Эд-Диръия
|3
|11 февряля
|Хайдерабад
|4
|25 января
|Кейптаун
|5
|25 марта
|Сан-Паулу
|6
|22-23 апреля
|Темпельхоф, Берлин
|7
|6 мая
|Монте-Карло*
|8
|3-4 июня
|Джакарта*
|9
|24 июня
|Портленд
|10
|15-16 июля
|Рим
|11
|29-30 июля
|Лондон
*у Монако и Индонезии почти неотличимые флаги
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