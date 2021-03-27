Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Audi не смогла продать команду ФЕ и вернула лицензию организаторам Следующая / Вандорн выиграл квалификацию Формулы Е в Риме
Формула E / Новость

Формула Е добавила в календарь две гонки

Однако как будет выглядеть окончательная версия календаря – говорить пока рано

Формула Е добавила в календарь две гонки

Организаторы чемпионата Формулы Е объявили, что гоночные уик-энды в Риме и Валенсии будут состоять из двух гонок вместо одной – таким образом, количество гонок в этом сезоне должно вырасти с 8-ми до 10-ти.

Вторые гонки уик-эндов будут проведены в воскресенье: таким образом, итальянский этап пройдет 10-11 апреля, а испанский – 24-25 апреля.

Однако говорить о том, что электрический чемпионат окончательно определился с календарем на ближайшие месяцы, еще рано. По имеющейся у Motorsport.com информации, запланированная на 22 мая гонка в марокканском Марракеше, скорее всего, будет отменена. Причиной, как нетрудно догадаться, являются эпидемиологические ограничения.

Читайте также:

Тем временем команда Porsche официально объявила, что продолжит участие в чемпионате и после перехода на машины третьего поколения (который произойдет в середине 2022 года). Таким образом, немецкая марка готова оставаться в турнире до середины 2026 года.

Напомним, недавно об уходе из Формулы Е в конце нынешнего сезона сообщили марки Audi и BMW. После этого организаторы прописали в правилах крупные штрафы для участников, которые покидают чемпионат по ходу «цикла», состоящего из нескольких сезонов. Ближайший такой цикл начнется в середине 2022 года и будет состоять из трех сезонов.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Audi не смогла продать команду ФЕ и вернула лицензию организаторам

Предыдущая новость

Audi не смогла продать команду ФЕ и вернула лицензию организаторам

Следующая новость

Вандорн выиграл квалификацию Формулы Е в Риме

Вандорн выиграл квалификацию Формулы Е в Риме
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

45мин
5
Формула 1

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Самое важное:
Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса
Формула E

Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса

Формула Е проведет уик-энд в Монако не на трассе Ф1. Тодт попросил
Формула E

Формула Е проведет уик-энд в Монако не на трассе Ф1. Тодт попросил

16 апр. 2021 г.
Вылетают все! Крайне аварийная гонка Формулы Е в Риме принесла победу Mercedes
Формула E

Вылетают все! Крайне аварийная гонка Формулы Е в Риме принесла победу Mercedes

11 апр. 2021 г.
Воскресная квалификация Формулы Е в Риме превратилась в схватку двух новичков
Формула E

Воскресная квалификация Формулы Е в Риме превратилась в схватку двух новичков

11 апр. 2021 г.
Вернь выиграл гонку Формулы Е после двух аварий среди лидеров
Формула E

Вернь выиграл гонку Формулы Е после двух аварий среди лидеров

10 апр. 2021 г.
Последние видео
Porsche в Формуле Е: сражение продолжается 00:35
Формула E
25 февр. 2021 г.

Porsche в Формуле Е: сражение продолжается

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е 00:54
Формула E
15 авг. 2020 г.

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге 01:37
Формула E
25 апр. 2020 г.

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео 01:05
Формула E
25 апр. 2020 г.

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум 00:15
Формула E
19 апр. 2020 г.

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Самое важное:

Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса
Формула E Формула E / Новость

Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса

Формула Е проведет уик-энд в Монако не на трассе Ф1. Тодт попросил
Формула E Формула E / Новости

Формула Е проведет уик-энд в Монако не на трассе Ф1. Тодт попросил

Вылетают все! Крайне аварийная гонка Формулы Е в Риме принесла победу Mercedes
Формула E Формула E / Отчет о гонке

Вылетают все! Крайне аварийная гонка Формулы Е в Риме принесла победу Mercedes

Воскресная квалификация Формулы Е в Риме превратилась в схватку двух новичков
Формула E Формула E / Отчет о квалификации

Воскресная квалификация Формулы Е в Риме превратилась в схватку двух новичков

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.