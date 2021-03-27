Формула Е добавила в календарь две гонки

Организаторы чемпионата Формулы Е объявили, что гоночные уик-энды в Риме и Валенсии будут состоять из двух гонок вместо одной – таким образом, количество гонок в этом сезоне должно вырасти с 8-ми до 10-ти.

Вторые гонки уик-эндов будут проведены в воскресенье: таким образом, итальянский этап пройдет 10-11 апреля, а испанский – 24-25 апреля.

Однако говорить о том, что электрический чемпионат окончательно определился с календарем на ближайшие месяцы, еще рано. По имеющейся у Motorsport.com информации, запланированная на 22 мая гонка в марокканском Марракеше, скорее всего, будет отменена. Причиной, как нетрудно догадаться, являются эпидемиологические ограничения.

Тем временем команда Porsche официально объявила, что продолжит участие в чемпионате и после перехода на машины третьего поколения (который произойдет в середине 2022 года). Таким образом, немецкая марка готова оставаться в турнире до середины 2026 года.

Напомним, недавно об уходе из Формулы Е в конце нынешнего сезона сообщили марки Audi и BMW. После этого организаторы прописали в правилах крупные штрафы для участников, которые покидают чемпионат по ходу «цикла», состоящего из нескольких сезонов. Ближайший такой цикл начнется в середине 2022 года и будет состоять из трех сезонов.