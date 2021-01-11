Формула Е дала McLaren право дебютировать в 2022 году

В декабре стало известно, что заводские команды Audi и BMW покинут Формулу Е после завершения сезона 2021 года. Это значит, что в пелотоне появятся две вакансии.

Кто их займет, пока неизвестно, однако после сделанного в понедельник объявления велика вероятность, что в ФЕ дебютируют обладатели восьми Кубков конструкторов Ф1 из McLaren.

Соглашение между командой из Уокинга и электроформулой говорит о том, что McLaren сможет выйти на старт после перехода серии на машины третьего поколения. Ожидается, что это случится в сезоне-2022/23.

Генеральный директор Формулы Е Джейми Ригл объяснил Motorsport.com суть заключенного соглашения: «Это свидетельство доверия к чемпионату. Им еще предстоит кое-что изучить в предстоящие месяцы, после чего принять окончательное решение.

Если от предварительного контракта мы перейдем к официальному подтверждению, это будет прекрасно».

Недавно глава McLaren Зак Браун говорил об интересу команды к чемпионату ФЕ. В последнее время в Уокинге вообще значительно расширили круг своих интересов в мире автоспорта, которые прежде ограничивались Формулой 1.

Теперь это IndyCar (совместно с Schmidt Peterson Motorsports), а потенциально и серия IMSA.

Сейчас McLaren также является официальным поставщиком батарей для всей Формулы Е.

Новый сезон этого чемпионата должен стартовать в конце февраля в Саудовской Аравии.