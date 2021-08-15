Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!

Сегодня на трассе в берлинском аэропорту Темпельхоф пройдет финальная гонка очередного сезона Формулы Е. При этом предстартовые расклады выглядят невероятными даже по меркам электрического чемпионата, который на протяжении всей своей истории славился весьма плотной борьбой за первые позиции.

Накануне в Берлине прошла предпоследняя гонка, где ни лидировавший в турнире Ник де Врис из Mercedes, ни являющийся его ближайшим преследователем Робин Фрейнс из коллектива Virgin не смогли набрать зачетных очков. В результате де Врис остался на первой строчке турнирной таблицы – но сразу несколько пилотов заметно сократили отрывы от лидера.

Если до начала берлинского уик-энда двух голландцев разделяло 6 очков, то новый ближайший преследователь лидера, Эдоардо Мортара из Venturi, сейчас уступает де Врису только 3 балла. Если еще недавно в 10-ти очках от лидера Mercedes находился только Фрейнс, теперь в этой зоне находятся сразу 6 гонщиков. В первой десятке самый большой разрыв между соседними строчками – 5 баллов между действующим чемпионом Антониу Феликсом да Коштой из DS Techeetah на 7-м месте и Сэмом Бердом из Jaguar на 8-м.

Всего же математические шансы на титул остались у 14-ти пилотов. Эти пилоты представляют 8 разных стран (лучше всего представлены немцы, но 3 пилота из Германии занимают 3 последних места среди 4-ти лучших) и 9 разных команд. Абсолютное большинство претендентов проводят в Формуле Е не первый сезон, единственное исключение – новозеландец Ник Кэссиди.

Пилот Команда Очки 1. Ник де Врис Mercedes 95 2. Эдоардо Мортара Venturi 92 3. Джейк Деннис BMW i Andretti 91 4. Митч Эванс Jaguar 90 5. Робин Фрейнс Virgin 89 6. Лукас ди Грасси Audi Abt 87 7. Антониу Феликс да Кошта DS Techeetah 86 8. Сэм Берд Jaguar 81 9. Жан-Эрик Вернь DS Techeetah 80 10. Алекс Линн Mahindra 78 11. Ник Кэссиди Virgin 76 12. Рене Раст Audi Abt 75 13. Паскаль Верляйн Porsche 71 14. Максимилиан Гюнтер BMW i Andretti 66

На победу в командном зачете претендуют 6 коллективов.

Команда Очки 1. Jaguar 171 2. DS Techeetah 166 3. Virgin 165 4. Audi Abt 152 5. Mercedes 158 6. BMW i Andretti 157

За воскресный день один пилот сможет набрать 30 очков, одна команда – 48.

Воскресная квалификация Формулы Е в Берлине стартует в 12:30 по московскому времени, решающая гонка сезона – в 16:30. В прямом эфире гонку покажет телеканал Eurosport 2, начало трансляции – в 15:30 по московскому времени.