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Формула E / Берлин II Статистика

Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!

Накануне решающего заезда турнирная таблица электрического чемпионата удивляет невероятной плотностью результатов

Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!

Сегодня на трассе в берлинском аэропорту Темпельхоф пройдет финальная гонка очередного сезона Формулы Е. При этом предстартовые расклады выглядят невероятными даже по меркам электрического чемпионата, который на протяжении всей своей истории славился весьма плотной борьбой за первые позиции.

Накануне в Берлине прошла предпоследняя гонка, где ни лидировавший в турнире Ник де Врис из Mercedes, ни являющийся его ближайшим преследователем Робин Фрейнс из коллектива Virgin не смогли набрать зачетных очков. В результате де Врис остался на первой строчке турнирной таблицы – но сразу несколько пилотов заметно сократили отрывы от лидера.

Если до начала берлинского уик-энда двух голландцев разделяло 6 очков, то новый ближайший преследователь лидера, Эдоардо Мортара из Venturi, сейчас уступает де Врису только 3 балла. Если еще недавно в 10-ти очках от лидера Mercedes находился только Фрейнс, теперь в этой зоне находятся сразу 6 гонщиков. В первой десятке самый большой разрыв между соседними строчками – 5 баллов между действующим чемпионом Антониу Феликсом да Коштой из DS Techeetah на 7-м месте и Сэмом Бердом из Jaguar на 8-м. 

Всего же математические шансы на титул остались у 14-ти пилотов. Эти пилоты представляют 8 разных стран (лучше всего представлены немцы, но 3 пилота из Германии занимают 3 последних места среди 4-ти лучших) и 9 разных команд. Абсолютное большинство претендентов проводят в Формуле Е не первый сезон, единственное исключение – новозеландец Ник Кэссиди.

  Пилот Команда Очки
1. Netherlands Ник де Врис Mercedes 95
2. Switzerland Эдоардо Мортара Venturi 92
3. United Kingdom Джейк Деннис BMW i Andretti 91
4. New Zealand Митч Эванс Jaguar 90
5. Netherlands Робин Фрейнс Virgin 89
6. Brazil Лукас ди Грасси Audi Abt 87
7. Portugal Антониу Феликс да Кошта DS Techeetah 86
8. United Kingdom Сэм Берд Jaguar 81
9. France Жан-Эрик Вернь DS Techeetah 80
10. United Kingdom Алекс Линн Mahindra 78
11. New Zealand Ник Кэссиди Virgin 76
12. Germany Рене Раст  Audi Abt 75
13. Germany Паскаль Верляйн Porsche 71
14. Germany Максимилиан Гюнтер BMW i Andretti 66

На победу в командном зачете претендуют 6 коллективов.

  Команда Очки
1. United Kingdom Jaguar 171
2. China DS Techeetah 166
3. United Kingdom Virgin 165
4. Germany Audi Abt 152
5. Germany Mercedes 158
6. United States BMW i Andretti 157

За воскресный день один пилот сможет набрать 30 очков, одна команда – 48.

Воскресная квалификация Формулы Е в Берлине стартует в 12:30 по московскому времени, решающая гонка сезона – в 16:30. В прямом эфире гонку покажет телеканал Eurosport 2, начало трансляции – в 15:30 по московскому времени.   

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