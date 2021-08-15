Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!
Накануне решающего заезда турнирная таблица электрического чемпионата удивляет невероятной плотностью результатов
Сегодня на трассе в берлинском аэропорту Темпельхоф пройдет финальная гонка очередного сезона Формулы Е. При этом предстартовые расклады выглядят невероятными даже по меркам электрического чемпионата, который на протяжении всей своей истории славился весьма плотной борьбой за первые позиции.
Накануне в Берлине прошла предпоследняя гонка, где ни лидировавший в турнире Ник де Врис из Mercedes, ни являющийся его ближайшим преследователем Робин Фрейнс из коллектива Virgin не смогли набрать зачетных очков. В результате де Врис остался на первой строчке турнирной таблицы – но сразу несколько пилотов заметно сократили отрывы от лидера.
Если до начала берлинского уик-энда двух голландцев разделяло 6 очков, то новый ближайший преследователь лидера, Эдоардо Мортара из Venturi, сейчас уступает де Врису только 3 балла. Если еще недавно в 10-ти очках от лидера Mercedes находился только Фрейнс, теперь в этой зоне находятся сразу 6 гонщиков. В первой десятке самый большой разрыв между соседними строчками – 5 баллов между действующим чемпионом Антониу Феликсом да Коштой из DS Techeetah на 7-м месте и Сэмом Бердом из Jaguar на 8-м.
Всего же математические шансы на титул остались у 14-ти пилотов. Эти пилоты представляют 8 разных стран (лучше всего представлены немцы, но 3 пилота из Германии занимают 3 последних места среди 4-ти лучших) и 9 разных команд. Абсолютное большинство претендентов проводят в Формуле Е не первый сезон, единственное исключение – новозеландец Ник Кэссиди.
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Ник де Врис
|Mercedes
|95
|2.
|Эдоардо Мортара
|Venturi
|92
|3.
|Джейк Деннис
|BMW i Andretti
|91
|4.
|Митч Эванс
|Jaguar
|90
|5.
|Робин Фрейнс
|Virgin
|89
|6.
|Лукас ди Грасси
|Audi Abt
|87
|7.
|Антониу Феликс да Кошта
|DS Techeetah
|86
|8.
|Сэм Берд
|Jaguar
|81
|9.
|Жан-Эрик Вернь
|DS Techeetah
|80
|10.
|Алекс Линн
|Mahindra
|78
|11.
|Ник Кэссиди
|Virgin
|76
|12.
|Рене Раст
|Audi Abt
|75
|13.
|Паскаль Верляйн
|Porsche
|71
|14.
|Максимилиан Гюнтер
|BMW i Andretti
|66
На победу в командном зачете претендуют 6 коллективов.
|Команда
|Очки
|1.
|Jaguar
|171
|2.
|DS Techeetah
|166
|3.
|Virgin
|165
|4.
|Audi Abt
|152
|5.
|Mercedes
|158
|6.
|BMW i Andretti
|157
За воскресный день один пилот сможет набрать 30 очков, одна команда – 48.
Воскресная квалификация Формулы Е в Берлине стартует в 12:30 по московскому времени, решающая гонка сезона – в 16:30. В прямом эфире гонку покажет телеканал Eurosport 2, начало трансляции – в 15:30 по московскому времени.
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