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FIA утвердила календарь Формулы Е. Но это не точный

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Всемирный совет одобрил список из 12 этапов, в котором есть отличия от предварительной версии

FIA утвердила календарь Формулы Е. Но это не точный

Новый сезон чемпионата мира ФЕ продлится с января по июнь. Соревнования элекроформул традиционно стартуют сдвоенным уик-эндом в Саудовской Аравии – а финишируют в конце лета в Сеуле.

По сравнению с той версией календаря, что была опубликована в начале июля, можно отметить несколько изменений. Во-первых, ФЕ все же не доедет в 2022 году до Кейптауна – мы уже писали, что коронавирусные ограничения в ЮАР оказались серьезным препятствием для проведения гонок.

Запланированный на 26 февраля этап пропал из календаря, однако если ситуация улучшится, он все же может состояться 5 марта. Пока место проведения этой гонки не определено.

Мартовский этап в Китае в этой версии календаря тоже не локализован. До 2019 года гонки проходили в курортной Санье, но сейчас претендентами также считаются Шанхай, Шеньчжень и Ченду.

А вот другая свободная прежде дата – 4 июня – теперь отдана этапу в столице Индонезии Джакате. Это одна из трех новых гонок ФЕ наряду с канадским Ванкувером и корейским Сеулом. Стоит вспомнить, что планы приехать в Джакарту уже были озвучены в преддверии сезона-2019/20, но тогда их пришлось отменить из-за начавшейся пандемии.

Этому предшествовала любопытная история с запретом гонки в историческом центре города и последующим разрешением провести ее там.

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Также Всемирный совет утвердил новый формат квалификации с двумя группами и отборочной частью для восьми быстрейших гонщиков.

Свои чемпионские титулы в предстоящем сезоне электрогонок будут защищать Ник де Врис и команда Mercedes.

Календарь Формулы Е на 2022 год

Дата

Место

28 и 29 января

Saudi Arabia Эд-Диръия, Саудовская Аравия

12 февраля 

Mexico Мехико, Мексика

5 марта

Не объявлено

19 марта 

China Китай, место не объявлено

9 апреля 

Italy Рим, Италия

30 апреля 

Monaco Монте-Карло, Монако

14 мая 

Germany Берлин, Германия

4 июня 

Indonesia Джакарта, Индонезия

2 июля 

Canada Ванкувер, Канада

16 и 17 июля 

United States Нью-Йорк, США

30 и 31 июля 

United Kingdom Лондон, Великобритания

13 и 14 августа 

Korea, Republic of Сеул, Южная Корея

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