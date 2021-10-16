FIA утвердила календарь Формулы Е. Но это не точный
Всемирный совет одобрил список из 12 этапов, в котором есть отличия от предварительной версии
Новый сезон чемпионата мира ФЕ продлится с января по июнь. Соревнования элекроформул традиционно стартуют сдвоенным уик-эндом в Саудовской Аравии – а финишируют в конце лета в Сеуле.
По сравнению с той версией календаря, что была опубликована в начале июля, можно отметить несколько изменений. Во-первых, ФЕ все же не доедет в 2022 году до Кейптауна – мы уже писали, что коронавирусные ограничения в ЮАР оказались серьезным препятствием для проведения гонок.
Запланированный на 26 февраля этап пропал из календаря, однако если ситуация улучшится, он все же может состояться 5 марта. Пока место проведения этой гонки не определено.
Мартовский этап в Китае в этой версии календаря тоже не локализован. До 2019 года гонки проходили в курортной Санье, но сейчас претендентами также считаются Шанхай, Шеньчжень и Ченду.
А вот другая свободная прежде дата – 4 июня – теперь отдана этапу в столице Индонезии Джакате. Это одна из трех новых гонок ФЕ наряду с канадским Ванкувером и корейским Сеулом. Стоит вспомнить, что планы приехать в Джакарту уже были озвучены в преддверии сезона-2019/20, но тогда их пришлось отменить из-за начавшейся пандемии.
Этому предшествовала любопытная история с запретом гонки в историческом центре города и последующим разрешением провести ее там.
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Также Всемирный совет утвердил новый формат квалификации с двумя группами и отборочной частью для восьми быстрейших гонщиков.
Свои чемпионские титулы в предстоящем сезоне электрогонок будут защищать Ник де Врис и команда Mercedes.
Календарь Формулы Е на 2022 год
|
Дата
|
Место
|
28 и 29 января
|
Эд-Диръия, Саудовская Аравия
|
12 февраля
|
Мехико, Мексика
|
5 марта
|
Не объявлено
|
19 марта
|
Китай, место не объявлено
|
9 апреля
|
Рим, Италия
|
30 апреля
|
Монте-Карло, Монако
|
14 мая
|
Берлин, Германия
|
4 июня
|
Джакарта, Индонезия
|
2 июля
|
Ванкувер, Канада
|
16 и 17 июля
|
Нью-Йорк, США
|
30 и 31 июля
|
Лондон, Великобритания
|
13 и 14 августа
|
Сеул, Южная Корея