FIA утвердила календарь Формулы Е. Но это не точный

Новый сезон чемпионата мира ФЕ продлится с января по июнь. Соревнования элекроформул традиционно стартуют сдвоенным уик-эндом в Саудовской Аравии – а финишируют в конце лета в Сеуле.

По сравнению с той версией календаря, что была опубликована в начале июля, можно отметить несколько изменений. Во-первых, ФЕ все же не доедет в 2022 году до Кейптауна – мы уже писали, что коронавирусные ограничения в ЮАР оказались серьезным препятствием для проведения гонок.

Запланированный на 26 февраля этап пропал из календаря, однако если ситуация улучшится, он все же может состояться 5 марта. Пока место проведения этой гонки не определено.

Мартовский этап в Китае в этой версии календаря тоже не локализован. До 2019 года гонки проходили в курортной Санье, но сейчас претендентами также считаются Шанхай, Шеньчжень и Ченду.

А вот другая свободная прежде дата – 4 июня – теперь отдана этапу в столице Индонезии Джакате. Это одна из трех новых гонок ФЕ наряду с канадским Ванкувером и корейским Сеулом. Стоит вспомнить, что планы приехать в Джакарту уже были озвучены в преддверии сезона-2019/20, но тогда их пришлось отменить из-за начавшейся пандемии.

Этому предшествовала любопытная история с запретом гонки в историческом центре города и последующим разрешением провести ее там.

Также Всемирный совет утвердил новый формат квалификации с двумя группами и отборочной частью для восьми быстрейших гонщиков.

Свои чемпионские титулы в предстоящем сезоне электрогонок будут защищать Ник де Врис и команда Mercedes.

Календарь Формулы Е на 2022 год

Дата Место 28 и 29 января Эд-Диръия, Саудовская Аравия 12 февраля Мехико, Мексика 5 марта Не объявлено 19 марта Китай, место не объявлено 9 апреля Рим, Италия 30 апреля Монте-Карло, Монако 14 мая Берлин, Германия 4 июня Джакарта, Индонезия 2 июля Ванкувер, Канада 16 и 17 июля Нью-Йорк, США 30 и 31 июля Лондон, Великобритания 13 и 14 августа Сеул, Южная Корея