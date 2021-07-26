FIA перепишет правила Формулы Е после скандала в Лондоне

Ди Грасси занимал в гонке восьмое место, когда из-за аварии потребовалось вмешательство машины безопасности. Пока остальные пилоты медленно ехали за ней, бразилец свернул на пит-лейн, на долю секунды остановился перед боксами своей команды – и вернулся на трассу лидером.

Он смог финишировать первым, но был лишен победы: судьи установили, что гонщик не остановился полностью перед боксами. Сам он написал в социальных сетях, что колеса перестали вращаться, но из-за скользкого асфальта внутри выставочного комплекса ExCel скорость машины все же не достигла ноля.

За это Лукасу присудили штрафной проезд через боксы – но команда не успела передать информацию об этом, и бразильца дисквалифицировали.

Ранее в Формуле Е уже были попытки использовать пит-лейн для получения преимущества. В прошлом сезоне в Берлине гонщики Mahindra свернули туда в режиме желтых флагов по всей трассе (FCY) и также отыграли позиции. После этого подобные действия попали под запрет, однако на случай выезда реальной машины безопасности подобной оговорки не было.

Как рассказал Motorsport.com директор FIA по Формуле Е Фредерик Бертран, теперь правила будут скорректированы.

«Это правда, нам придется вновь менять их, – объяснил он. – Нужно закрыть потенциальную "прореху", которой могут попытаться воспользоваться вновь».

Чиновник добавил, что если бы ди Грасси полностью остановил машину, то остался бы победителем гонки.

«Этого не произошло только потому, что они не выполнили процедуру правильно, – объяснил Бертран. – Но нам в любом случае необходимы ответные действия. Я даже не знаю, чем все могло бы закончиться, если бы они все сделали верно.

Сейчас важно лишь то, что у них не получилось. Но с точки зрения гонок это мог бы получиться интересный прецедент».

Сезон Формулы Е финиширует 14-15 августа в Берлине.