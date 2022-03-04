ФЕ представила новую трассу в ЮАР. Гонка пройдет в 2023 году

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Формула Е представила новую конфигурацию трассы в южноафриканском Кейптауне и сообщила о контракте с местным промоутером на пять лет начиная со следующего года. Сроки проведения этапа не сообщаются, но поскольку сам сезон продлится с декабря 2022 года до лета 2023 года, а гонка в ЮАР состоится именно в 2023 году, то это определенно будет первое полугодие.

Со следующего сезона в Формуле Е дебютируют новые, более мощные болиды. Под них будет изменены конфигурации всех трасс, однако даже в таком случае городская трасса в Кейптауне обещает стать самой скоростной в чемпионате.

Трасса в Кейптауне, ЮАР Фото: FIA Formula E

Трассу проложат в районе Грин Поинт, где располагается стадион и открывается красивый вид на атлантическое побережье.

Гонка в Кейптауне должна была состояться еще в этом сезоне и пройти в феврале: само собой, по иной конфигурации трассы. Однако из-за коронавирусных ограничений она проведена не была.

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