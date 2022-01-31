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Формула E Новости

Старые трассы Формулы Е не подойдут новым машинам

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В чемпионате ведут переговоры об изменении конфигурации трасс на следующий сезон

Старые трассы Формулы Е не подойдут новым машинам
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С сезона 2022-2023 в Формулы Е вступят в силу новые технические требования, благодаря которым болельщики увидят автомобили третьего поколения (Gen3).

Ожидается, что из-за повышения мощности электродвигателя до 350 кВт время прохождения круга сократится примерно на 5-7 секунд. Это означает, что некоторые небольшие, короткие и узкие городские трассы могут стать непригодными для более быстрых машин.

Глава ФЕ Джейми Рейгл объяснил, что серия ведет переговоры с промоутерами трасс, чтобы увеличить размеры треков перед следующим сезоном чемпионата.

«При прочих равных автомобили третьего поколения будут ехать быстрее и получат больше возможностей для обгона, – сказал Рейгл. – Очевидно, что есть некоторые треки, на которых у новых машин будут проблемы с ускорением. Например, у многих возникают вопросы относительно Парижа – трассы с большим количеством 90-градусных поворотов. Мы сейчас ведем с ними переговоры, обсуждая, можно ли изменить конфигурацию. Мы любим гоняться в Париже и хотели бы туда приезжать и в будущем».

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