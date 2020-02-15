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Формула E / Мехико / Отчет о гонке

Эванс завоевал для Jaguar вторую победу в Формуле Е

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Эванс завоевал для Jaguar вторую победу в Формуле Е
Автор:
, Редактор
15 февр. 2020 г., 23:25

Пилот Jaguar вышел в лидеры на старте и не уступил позицию до самого финиша

Пилот команды Jaguar Митч Эванс выиграл этап Формулы Е в Мехико. Новозеландец стартовал со второго места, но уже в первом повороте, благодаря жесткой атаке на обладателя поула Андре Лоттерера, вырвался в лидеры.

Сам Лоттерер стал участником нескольких столкновений, повредил машину и был вынужден сойти, наглядно доказав перед этим, что электрические болиды тоже умеют извергать пламя.

 

Эванс лидировал на протяжении всей гонки, доведя в определенный момент свое преимущество над преследователями до 7,4 секунды. Ближе к финишу он сбавил темп и подпустил ближе Антониу Феликса да Кошту, но так и не позволил португальцу приблизиться на дистанцию атаки. 

Да Кошта прорвался на второе место с десятого, опередив по ходу гонки в том числе своего партнера, двукратного чемпиона Жана-Эрика Верня. Ключевым моментом гонки для португальца стала атака на Сэма Берда, приведшая к ошибке и сходу последнего.

 

После четырех гонок Эванс возглавил чемпионат. Благодаря выходу в суперпоул, он заработал одно дополнительное очко, которое отделяет его в зачете пилотов от занимающего второе место Алекса Симса. В командном зачете BMW Andretti сохранила лидерство, но Jaguar поднялась на вторую строчку.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Отставание Очки
1 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 46'42.093     26
2 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 46'46.364 4.271 4.271 18
3 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 46'48.274 6.181 1.910 15
4 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 46'56.424 14.331 8.150 12
5 United Kingdom Александр Симс United States Andretti Autosport 47'01.337 19.244 4.913 11
6 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 47'10.439 28.346 9.102 8
7 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 47'11.843 29.750 1.404 6
8 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 47'12.297 30.204 0.454 4
9 United Kingdom Джеймс Каладо United Kingdom Jaguar Racing 47'12.889 30.796 0.592 2
10 Germany Паскаль Верляйн India Mahindra Racing 47'13.225 31.132 0.336 1
11 Belgium Жером Д'Амброзио India Mahindra Racing 47'14.911 32.818 1.686  
12 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 47'15.758 33.665 0.847  
13 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 47'17.605 35.512 1.847  
14 New Zealand Брендон Хартли United States Dragon Racing 47'18.492 36.399 0.887  
15 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 47'32.981 50.888 14.489  
16 Switzerland Нил Джани Germany Porsche Team 47'46.984 1'04.891 14.003  
17 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 46'49.093 1 Lap 1 Lap  
  United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Virgin Racing 40'50.201 5 Laps 4 Laps  
  Germany Даниэль Абт Germany Audi Sport Team Abt 40'22.897 6 Laps 1 Lap  
  China Ма Циньхуа United Kingdom NIO Formula E Team 34'56.582 11 Laps 5 Laps  
  Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 25'18.722 18 Laps 7 Laps  
  Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 17'18.735 25 Laps 7 Laps 3
  Brazil Фелипе Масса Monaco Venturi 10'57.511 30 Laps 5 Laps  
  Switzerland Нико Мюллер United States Dragon Racing 2'34.101 34 Laps 4 Laps  
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Серия Формула E
Этап Мехико
Автор Сергей Иванов

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