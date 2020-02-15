Эванс завоевал для Jaguar вторую победу в Формуле Е

Пилот команды Jaguar Митч Эванс выиграл этап Формулы Е в Мехико. Новозеландец стартовал со второго места, но уже в первом повороте, благодаря жесткой атаке на обладателя поула Андре Лоттерера, вырвался в лидеры.

Сам Лоттерер стал участником нескольких столкновений, повредил машину и был вынужден сойти, наглядно доказав перед этим, что электрические болиды тоже умеют извергать пламя.

Эванс лидировал на протяжении всей гонки, доведя в определенный момент свое преимущество над преследователями до 7,4 секунды. Ближе к финишу он сбавил темп и подпустил ближе Антониу Феликса да Кошту, но так и не позволил португальцу приблизиться на дистанцию атаки.

Да Кошта прорвался на второе место с десятого, опередив по ходу гонки в том числе своего партнера, двукратного чемпиона Жана-Эрика Верня. Ключевым моментом гонки для португальца стала атака на Сэма Берда, приведшая к ошибке и сходу последнего.

После четырех гонок Эванс возглавил чемпионат. Благодаря выходу в суперпоул, он заработал одно дополнительное очко, которое отделяет его в зачете пилотов от занимающего второе место Алекса Симса. В командном зачете BMW Andretti сохранила лидерство, но Jaguar поднялась на вторую строчку.