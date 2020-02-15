Эванс завоевал для Jaguar вторую победу в Формуле Е
Пилот Jaguar вышел в лидеры на старте и не уступил позицию до самого финиша
Пилот команды Jaguar Митч Эванс выиграл этап Формулы Е в Мехико. Новозеландец стартовал со второго места, но уже в первом повороте, благодаря жесткой атаке на обладателя поула Андре Лоттерера, вырвался в лидеры.
Сам Лоттерер стал участником нескольких столкновений, повредил машину и был вынужден сойти, наглядно доказав перед этим, что электрические болиды тоже умеют извергать пламя.
Эванс лидировал на протяжении всей гонки, доведя в определенный момент свое преимущество над преследователями до 7,4 секунды. Ближе к финишу он сбавил темп и подпустил ближе Антониу Феликса да Кошту, но так и не позволил португальцу приблизиться на дистанцию атаки.
Да Кошта прорвался на второе место с десятого, опередив по ходу гонки в том числе своего партнера, двукратного чемпиона Жана-Эрика Верня. Ключевым моментом гонки для португальца стала атака на Сэма Берда, приведшая к ошибке и сходу последнего.
После четырех гонок Эванс возглавил чемпионат. Благодаря выходу в суперпоул, он заработал одно дополнительное очко, которое отделяет его в зачете пилотов от занимающего второе место Алекса Симса. В командном зачете BMW Andretti сохранила лидерство, но Jaguar поднялась на вторую строчку.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|46'42.093
|26
|2
|Антониу Феликс да Кошта
|Techeetah
|46'46.364
|4.271
|4.271
|18
|3
|Себастьен Буэми
|DAMS
|46'48.274
|6.181
|1.910
|15
|4
|Жан-Эрик Вернь
|Techeetah
|46'56.424
|14.331
|8.150
|12
|5
|Александр Симс
|Andretti Autosport
|47'01.337
|19.244
|4.913
|11
|6
|Лукас ди Грасси
|Audi Sport Team Abt
|47'10.439
|28.346
|9.102
|8
|7
|Оливер Роуленд
|DAMS
|47'11.843
|29.750
|1.404
|6
|8
|Эдоардо Мортара
|Venturi
|47'12.297
|30.204
|0.454
|4
|9
|Джеймс Каладо
|Jaguar Racing
|47'12.889
|30.796
|0.592
|2
|10
|Паскаль Верляйн
|Mahindra Racing
|47'13.225
|31.132
|0.336
|1
|11
|Жером Д'Амброзио
|Mahindra Racing
|47'14.911
|32.818
|1.686
|12
|Робин Фрейнс
|Virgin Racing
|47'15.758
|33.665
|0.847
|13
|Максимилиан Гюнтер
|Andretti Autosport
|47'17.605
|35.512
|1.847
|14
|Брендон Хартли
|Dragon Racing
|47'18.492
|36.399
|0.887
|15
|Оливер Тёрви
|NIO Formula E Team
|47'32.981
|50.888
|14.489
|16
|Нил Джани
|Porsche Team
|47'46.984
|1'04.891
|14.003
|17
|Стоффель Вандорн
|Mercedes
|46'49.093
|1 Lap
|1 Lap
|Сэм Берд
|Virgin Racing
|40'50.201
|5 Laps
|4 Laps
|Даниэль Абт
|Audi Sport Team Abt
|40'22.897
|6 Laps
|1 Lap
|Ма Циньхуа
|NIO Formula E Team
|34'56.582
|11 Laps
|5 Laps
|Ник де Врис
|Mercedes
|25'18.722
|18 Laps
|7 Laps
|Андре Лоттерер
|Porsche Team
|17'18.735
|25 Laps
|7 Laps
|3
|Фелипе Масса
|Venturi
|10'57.511
|30 Laps
|5 Laps
|Нико Мюллер
|Dragon Racing
|2'34.101
|34 Laps
|4 Laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Мехико
|Автор
|Сергей Иванов
Эванс завоевал для Jaguar вторую победу в Формуле Е
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
сб 15 февр.
сб 15 февр.
|
16:30
07:30
|
|Вторая тренировка
|
сб 15 февр.
сб 15 февр.
|
19:00
10:00
|
|Квалификация
|
сб 15 февр.
сб 15 февр.
|
20:45
11:45
|
|Гонка
|
вс 16 февр.
сб 15 февр.
|
01:00
16:00
|
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