Эванс взял поул этапа Формулы E в Сантьяго
В суперпоуле пилот Jaguar опередил Максимилиана Гюнтера и Паскаля Верляйна, а лидер сезон не попал даже в топ-10.
В Сантьяго прошла квалификация третьего этапа чемпионата Формулы Е в сезоне-2019/20. По итогам заездов четырех квалификационных групп в суперпоул пробилось шестеро пилотов: Митч Эванс, Максимиллиан Гюнтер, Себастьен Буэми, Фелипе Масса, Оливер Терви и Паскаль Верляйн.
В суперпоуле быстрее всех оказался Эванс на Jaguar, который проехал лучшие первый и третий сектора. Гюнтер на BMW уступил ему 0,275 секунды и занял второе место. Третьим оказался Верляйн на Mahindra, который опередил Массу при одинаковом результате за счет того, что проехал свой круг раньше.
Лидер общего зачета Александр Симс оказался в квалификации только 15-м, а его ближайший преследователь Стоффель Вандорн занял девятое место. В ходе первой части квалификации разворот на трассе допустил Оливер Роуленд, который испортил сессию не только себе, но и бывшему чемпиону серии Лукасу ди Грасси. В протоколе они заняли 22-е и 23-е места, опередив только не показавшего времени Ма Цин Хуа.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|1
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|3
|1'04.827
|130.390
|2
|Максимилиан Гюнтер
|Andretti Autosport
|3
|1'05.102
|0.275
|0.275
|129.839
|3
|Паскаль Верляйн
|Mahindra Racing
|3
|1'05.645
|0.818
|0.543
|128.765
|4
|Фелипе Масса
|Venturi
|3
|1'05.645
|0.818
|0.000
|128.765
|5
|Оливер Тёрви
|NIO Formula E Team
|3
|1'05.788
|0.961
|0.143
|128.485
|6
|Себастьен Буэми
|DAMS
|3
|1'05.809
|0.982
|0.021
|128.444
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Сантьяго
|Автор
|Иван Матушкин
Эванс взял поул этапа Формулы E в Сантьяго
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