Эванс взял поул этапа Формулы E в Сантьяго

В Сантьяго прошла квалификация третьего этапа чемпионата Формулы Е в сезоне-2019/20. По итогам заездов четырех квалификационных групп в суперпоул пробилось шестеро пилотов: Митч Эванс, Максимиллиан Гюнтер, Себастьен Буэми, Фелипе Масса, Оливер Терви и Паскаль Верляйн.

В суперпоуле быстрее всех оказался Эванс на Jaguar, который проехал лучшие первый и третий сектора. Гюнтер на BMW уступил ему 0,275 секунды и занял второе место. Третьим оказался Верляйн на Mahindra, который опередил Массу при одинаковом результате за счет того, что проехал свой круг раньше.

Лидер общего зачета Александр Симс оказался в квалификации только 15-м, а его ближайший преследователь Стоффель Вандорн занял девятое место. В ходе первой части квалификации разворот на трассе допустил Оливер Роуленд, который испортил сессию не только себе, но и бывшему чемпиону серии Лукасу ди Грасси. В протоколе они заняли 22-е и 23-е места, опередив только не показавшего времени Ма Цин Хуа.