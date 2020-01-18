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Формула E / Сантьяго / Отчет о квалификации

Эванс взял поул этапа Формулы E в Сантьяго

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Эванс взял поул этапа Формулы E в Сантьяго
Автор:
, редактор
18 янв. 2020 г., 16:05

В суперпоуле пилот Jaguar опередил Максимилиана Гюнтера и Паскаля Верляйна, а лидер сезон не попал даже в топ-10.

В Сантьяго прошла квалификация третьего этапа чемпионата Формулы Е в сезоне-2019/20. По итогам заездов четырех квалификационных групп в суперпоул пробилось шестеро пилотов: Митч Эванс, Максимиллиан Гюнтер, Себастьен Буэми, Фелипе Масса, Оливер Терви и Паскаль Верляйн.

В суперпоуле быстрее всех оказался Эванс на Jaguar, который проехал лучшие первый и третий сектора. Гюнтер на BMW уступил ему 0,275 секунды и занял второе место. Третьим оказался Верляйн на Mahindra, который опередил Массу при одинаковом результате за счет того, что проехал свой круг раньше.

Лидер общего зачета Александр Симс оказался в квалификации только 15-м, а его ближайший преследователь Стоффель Вандорн занял девятое место. В ходе первой части квалификации разворот на трассе допустил Оливер Роуленд, который испортил сессию не только себе, но и бывшему чемпиону серии Лукасу ди Грасси. В протоколе они заняли 22-е и 23-е места, опередив только не показавшего времени Ма Цин Хуа.

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 3 1'04.827     130.390
2 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 3 1'05.102 0.275 0.275 129.839
3 Germany Паскаль Верляйн India Mahindra Racing 3 1'05.645 0.818 0.543 128.765
4 Brazil Фелипе Масса Monaco Venturi 3 1'05.645 0.818 0.000 128.765
5 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 3 1'05.788 0.961 0.143 128.485
6 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 3 1'05.809 0.982 0.021 128.444
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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Сантьяго
Автор Иван Матушкин

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