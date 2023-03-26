Эванс выиграл у Кэссиди дуэль за победу в бразильской гонке Формулы Е

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На новой трассе с длинными прямыми участникам ФЕ пришлось учитывать фактор слип-стрима, который обычно не имеет в серии серьезного значения. Оказалось, что в такой ситуации лидер тратит больше энергии, чем его преследователи – потому на первой части дистанции гонка в известном смысле напоминала поддавки.

Из-за этого действующий чемпион мира Стоффель Вандорн, который стартовал с поула и лидировал до середины дистанции, в концовке проиграл несколько дуэлей за позицию.

Еще один претендент на победу – начинавший борьбу с первого ряда Антониу Феликс да Кошта – сам ошибся в первом повороте незадолго до финиша, потерял время и тоже откатился назад.

В итоге борьбу за верхнюю ступень подиума в концовке вели Митч Эванс и Ник Кэссиди – за пять кругов до финиша новозеландцу удалось провести обгон, ставший для гонщика Jaguar залогом первой победы в сезоне и седьмой в карьере.

Первая тройка в составе Эванса, Кэссиди и партнера Митча по команде Сэма Берда уложилась на финише в полсекунды.

Старт гонки: впереди Стоффель Вандорн, DS Penske, DS E-Tense FE23, Антониу Феликс да Кошта, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Митч Эванс, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, Ник Кэссиди, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Два лидера сезона – Паскаль Верляйн и Джейк Деннис – по ходу дистанции столкнулись между собой в первом повороте. Произошло это из-за ошибки Дэна Тиктума, который влетел в машину британца и подтолкнул ее на Porsche немецкого гонщика.

Верляйну удалось поехать дальше, и даже несмотря на старт с 18-го места финишировать седьмым – а вот Деннису пришлось сойти.

Паскаль остался лидером в общем зачете с 86 очками, тогда как плотная группа его преследователей в составе Денниса, Кэссиди, Жана-Эрика Верня и да Кошты укладывается в интервал 58-62 очков.

Сезон ФЕ продолжится через месяц сдвоенным этапом в Берлине.

Результаты гонке Формулы Е в Сан-Паулу (35 кругов)