Предыдущая / Обгон перед финишем принес да Коште победу на этапе ФЕ в Кейптауне
Формула E / Сан-Паулу Отчет о гонке

Эванс выиграл у Кэссиди дуэль за победу в бразильской гонке Формулы Е

Пятый этап сезона электрогонок прошел на улицах Сан-Паулу и закончился в пользу Jaguar

Штефан Макли
Автор:
Эванс выиграл у Кэссиди дуэль за победу в бразильской гонке Формулы Е
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На новой трассе с длинными прямыми участникам ФЕ пришлось учитывать фактор слип-стрима, который обычно не имеет в серии серьезного значения. Оказалось, что в такой ситуации лидер тратит больше энергии, чем его преследователи – потому на первой части дистанции гонка в известном смысле напоминала поддавки. 

Из-за этого действующий чемпион мира Стоффель Вандорн, который стартовал с поула и лидировал до середины дистанции, в концовке проиграл несколько дуэлей за позицию. 

Еще один претендент на победу – начинавший борьбу с первого ряда Антониу Феликс да Кошта – сам ошибся в первом повороте незадолго до финиша, потерял время и тоже откатился назад. 

В итоге борьбу за верхнюю ступень подиума в концовке вели Митч Эванс и Ник Кэссиди – за пять кругов до финиша новозеландцу удалось провести обгон, ставший для гонщика Jaguar залогом первой победы в сезоне и седьмой в карьере. 

Первая тройка в составе Эванса, Кэссиди и партнера Митча по команде Сэма Берда уложилась на финише в полсекунды. 

Старт гонки: впереди Стоффель Вандорн, DS Penske, DS E-Tense FE23, Антониу Феликс да Кошта, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Митч Эванс, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, Ник Кэссиди, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Старт гонки: впереди Стоффель Вандорн, DS Penske, DS E-Tense FE23, Антониу Феликс да Кошта, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Митч Эванс, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, Ник Кэссиди, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Два лидера сезона – Паскаль Верляйн и Джейк Деннис – по ходу дистанции столкнулись между собой в первом повороте. Произошло это из-за ошибки Дэна Тиктума, который влетел в машину британца и подтолкнул ее на Porsche немецкого гонщика. 

Верляйну удалось поехать дальше, и даже несмотря на старт с 18-го места финишировать седьмым – а вот Деннису пришлось сойти. 

Паскаль остался лидером в общем зачете с 86 очками, тогда как плотная группа его преследователей в составе Денниса, Кэссиди, Жана-Эрика Верня и да Кошты укладывается в интервал 58-62 очков. 

Сезон ФЕ продолжится через месяц сдвоенным этапом в Берлине.

Результаты гонке Формулы Е в Сан-Паулу (35 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 53'25.536  
2 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 53'25.820 0.284
3 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 53'26.043 0.507
4 Portugal Антониу Феликс да Кошта Germany Porsche Team 53'29.023 3.487
5 France Жан-Эрик Вернь United States Dragon Racing 53'29.578 4.042
6 Belgium Стоффель Вандорн United States Dragon Racing 53'30.112 4.576
7 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 53'31.195 5.659
8 United Kingdom Джейк Хьюз United Kingdom McLaren 53'31.677 6.141
9 Germany Рене Раст United Kingdom McLaren 53'32.939 7.403
10 Switzerland Себастьен Буэми United Kingdom Virgin Racing 53'33.512 7.976
11 Germany Максимилиан Гюнтер Monaco Maserati Racing 53'40.728 15.192
12 Germany Андре Лоттерер United States Andretti Autosport 53'40.881 15.345
13 Brazil Лукас ди Грасси India Mahindra Racing 53'44.783 19.247
14 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 53'44.934 19.398
15 Netherlands Робин Фрейнс Germany Audi Sport Team Abt 53'46.287 20.751
16 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 53'52.001 26.465
17 Brazil Сержиу Сетте Камара United Kingdom NIO Formula E Team 53'57.050 31.514
  Switzerland Нико Мюллер Germany Audi Sport Team Abt 33'32.998 16 Laps
  Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Maserati Racing 33'33.333 16 Laps
  United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 22'53.709 22 Laps
  France Саша Фенестраз Japan Nissan e.dams 9'12.924 29 Laps
  France Норман Нато Japan Nissan e.dams 0.000  
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Обгон перед финишем принес да Коште победу на этапе ФЕ в Кейптауне

Самое важное:

Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

F1 Формула 1

Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

«Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes

«Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes

F1 Формула 1

«Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes «Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

F1 Формула 1

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

Доменикали предложил отменить тренировки Ф1. Что это значит?

Доменикали предложил отменить тренировки Ф1. Что это значит?

F1 Формула 1

Доменикали предложил отменить тренировки Ф1. Что это значит? Доменикали предложил отменить тренировки Ф1. Что это значит?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.