Эванс выиграл у Кэссиди дуэль за победу в бразильской гонке Формулы Е
Пятый этап сезона электрогонок прошел на улицах Сан-Паулу и закончился в пользу Jaguar
На новой трассе с длинными прямыми участникам ФЕ пришлось учитывать фактор слип-стрима, который обычно не имеет в серии серьезного значения. Оказалось, что в такой ситуации лидер тратит больше энергии, чем его преследователи – потому на первой части дистанции гонка в известном смысле напоминала поддавки.
Из-за этого действующий чемпион мира Стоффель Вандорн, который стартовал с поула и лидировал до середины дистанции, в концовке проиграл несколько дуэлей за позицию.
Еще один претендент на победу – начинавший борьбу с первого ряда Антониу Феликс да Кошта – сам ошибся в первом повороте незадолго до финиша, потерял время и тоже откатился назад.
В итоге борьбу за верхнюю ступень подиума в концовке вели Митч Эванс и Ник Кэссиди – за пять кругов до финиша новозеландцу удалось провести обгон, ставший для гонщика Jaguar залогом первой победы в сезоне и седьмой в карьере.
Первая тройка в составе Эванса, Кэссиди и партнера Митча по команде Сэма Берда уложилась на финише в полсекунды.
Старт гонки: впереди Стоффель Вандорн, DS Penske, DS E-Tense FE23, Антониу Феликс да Кошта, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Митч Эванс, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, Ник Кэссиди, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Два лидера сезона – Паскаль Верляйн и Джейк Деннис – по ходу дистанции столкнулись между собой в первом повороте. Произошло это из-за ошибки Дэна Тиктума, который влетел в машину британца и подтолкнул ее на Porsche немецкого гонщика.
Верляйну удалось поехать дальше, и даже несмотря на старт с 18-го места финишировать седьмым – а вот Деннису пришлось сойти.
Паскаль остался лидером в общем зачете с 86 очками, тогда как плотная группа его преследователей в составе Денниса, Кэссиди, Жана-Эрика Верня и да Кошты укладывается в интервал 58-62 очков.
Сезон ФЕ продолжится через месяц сдвоенным этапом в Берлине.
Результаты гонке Формулы Е в Сан-Паулу (35 кругов)
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