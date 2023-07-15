Эванс выиграл гонку ФЕ в Риме после большой аварии

На протяжении восьми первых кругов гонка продолжалась без осложнений, однако на девятом ее первый лидер Сэм Берд, занимавший на тот момент четвертое место, потерял управление на неровном асфальте в скоростной дуге, что привело к массовой аварии.

Машину гонщика Jaguar развернуло поперек трассы, ее задел Себастьен Буэми, после чего свободного места между бетонными стенами просто не осталось. Когда осела пыль, стало ясно, что борьбу не смогут продолжить сразу шесть участников.

Никто из пилотов не пострадал, но для дополнительных проверок их все же направили в медицинский центр.

После долгой паузы на рестарт вышли всего 14 машин. На этот раз лидерство захватил Саша Фенестраз из Nissan, но удержаться впереди ему не удалось, как и возглавившему пелотон чуть позже лидеру сезона Джейку Деннису.

В итоге сильнейшим стал представитель Jaguar Митч Эванс, опередивший еще одного новозеландца, Ника Кэссиди из Envision. Благодаря второму месту тот вышел в лидеры общего зачета чемпионата мира.

Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Саша Фенестраз, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Тройку призеров замкнул Макси Гюнтер из Maserati, тогда как Деннис в концовке с трудом удержал четвертое место от атак Жана-Эрика Верня.

Паскаль Верляйн, который повредил машину на изначальном старте, а затем пострадал и после аварии Берда, все равно смог финишировать седьмым – однако судьи начали изучать его гонку на предмет перерасхода энергии.

Уик-энд Формулы Е в Рима продолжится в воскресенье.

Результаты субботней гонки Формулы Е в Риме (27 кругов)