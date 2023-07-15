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Эванс выиграл гонку ФЕ в Риме после большой аварии

Субботний заезд электроформулы пришлось остановить почти на час, чтобы очистить трассу от разбитых машин и многочисленных обломков

Штефан Макли
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Судьи убирают разбитую машину Эдоардо Мортары, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

На протяжении восьми первых кругов гонка продолжалась без осложнений, однако на девятом ее первый лидер Сэм Берд, занимавший на тот момент четвертое место, потерял управление на неровном асфальте в скоростной дуге, что привело к массовой аварии.

Машину гонщика Jaguar развернуло поперек трассы, ее задел Себастьен Буэми, после чего свободного места между бетонными стенами просто не осталось. Когда осела пыль, стало ясно, что борьбу не смогут продолжить сразу шесть участников. 

Никто из пилотов не пострадал, но для дополнительных проверок их все же направили в медицинский центр. 

 

После долгой паузы на рестарт вышли всего 14 машин. На этот раз лидерство захватил Саша Фенестраз из Nissan, но удержаться впереди ему не удалось, как и возглавившему пелотон чуть позже лидеру сезона Джейку Деннису.  

В итоге сильнейшим стал представитель Jaguar Митч Эванс, опередивший еще одного новозеландца, Ника Кэссиди из Envision. Благодаря второму месту тот вышел в лидеры общего зачета чемпионата мира.  

Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Саша Фенестраз, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Саша Фенестраз, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Тройку призеров замкнул Макси Гюнтер из Maserati, тогда как Деннис в концовке  с трудом удержал четвертое место от атак Жана-Эрика Верня. 

Паскаль Верляйн, который повредил машину на изначальном старте, а затем пострадал и после аварии Берда, все равно смог финишировать седьмым – однако судьи начали изучать его гонку на предмет перерасхода энергии.

Уик-энд Формулы Е в Рима продолжится в воскресенье.

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Результаты субботней гонки Формулы Е в Риме (27 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 1:37'02.976  
2 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 1:37'04.615 1.639
3 Germany Максимилиан Гюнтер Monaco Maserati Racing 1:37'12.102 9.126
4 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 1:37'23.986 21.010
5 France Жан-Эрик Вернь United States Dragon Racing 1:37'24.458 21.482
6 Switzerland Нико Мюллер Germany Audi Sport Team Abt 1:37'24.834 21.858
7 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 1:37'26.558 23.582
8 France Норман Нато Japan Nissan e.dams 1:37'27.047 24.071
9 Brazil Сержиу Сетте Камара United Kingdom NIO Formula E Team 1:37'28.403 25.427
10 France Саша Фенестраз Japan Nissan e.dams 1:37'33.318 30.342
11 Belgium Стоффель Вандорн United States Dragon Racing 1:37'47.937 44.961
12 Spain Роберто Мери India Mahindra Racing 1:38'08.024 1'05.048
13 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 1:38'37.776 1'34.800
  Germany Рене Раст United Kingdom McLaren 1:30'49.305 12 Laps
  United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 18'07.724 19 Laps
  Switzerland Себастьен Буэми United Kingdom Virgin Racing 18'10.757 19 Laps
  Portugal Антониу Феликс да Кошта Germany Porsche Team 18'11.432 19 Laps
  Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Maserati Racing 18'14.646 19 Laps
  Brazil Лукас ди Грасси India Mahindra Racing 18'15.096 19 Laps
  Netherlands Робин Фрейнс Germany Audi Sport Team Abt 18'17.089 19 Laps
  Germany Андре Лоттерер United States Andretti Autosport 5'17.996 25 Laps
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