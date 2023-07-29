Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

В богатом на события заезде, который пришлось дважды прерывать красными флагами, Деннис финишировал на трассе третьим. Однако промчавшийся под клетчатый флаг перед ним Антониу Феликс да Кошта вскоре получил три штрафных минуты за нарушение технического регламента – что и сделало британца из Andretti новым чемпионом.

Главный соперник Джейка – пилот Envision Ник Кэссиди – стартовал с поула и поначалу лидировал. Но его надежды перечеркнул контакт с партнером по команде Себастьеном Буэми, который привел к повреждению переднего крыла и сходу.

Еще до этого новозеландец уступил Деннису в реальной борьбе на трассе – их поединок вышел настолько упорным, что в какой-то момент обоих сумел разом опередить Рене Раст. Однако позже ему тоже потребовался ремонт крыла.

Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Буэми в итоге финишировал третьим, опередив Нормана Нато с Сэмом Бердом. Правда, француза позже оштрафовали за столкновение с Буэми.

Берд же закончил гонку без переднего крыла, до того вызвав красные флаги – британец из Jaguar перегородил трассу в узком месте, из-за чего финишировать участникам гонки пришлось в режиме нейтрализации.

Сезон Формулы Е финиширует в Лондоне в воскресенье.

Результаты субботней гонки Формулы Е в Лондоне (37 кругов)

Поз. Гонщик Команда Время / отст. 1 Митч Эванс Jaguar 1 ч 33:47.300 2 Джейк Деннис Andretti 1.116 3 Себастьен Буэми Envision 1.668 4 Сэм Берд Jaguar 3.054 5 Сержиу Сетте Камара NIO 3.782 6 Эдоардо Мортара Maserati 4.263 7 Лукас ди Грасси Mahindra 4.769 8 Даниэль Тиктум NIO 5.118 9 Норман Нато Nissan 7.527 10 Паскаль Верляйн Porsche 8.752