Эванс выиграл гонку ФЕ в Джакарте, да Кошта лишился подиума

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Пилот Jaguar Митч Эванс стал победителем гонки Формулы Е в Джакарте. Он стартовал с третьего места, но к финишу вырвался на второе, а за семь минут до истечения основного времени совершил обгон стартовавшего первым Жана-Эрика Верня.

Это пятая победа Эванса в карьере и третьей в сезоне. Пока в этом году никто не одержал больше побед.

Уже после двух кругов гонку прервали выездом автомобиля безопасности: вылетел Оливер Роулэнд. На рестарте Эванс воспользовался ошибкой Антониу Феликса да Кошты и вышел на второе место.

Португалец оба раза одним из первых активировал режим атаки и эта тактика не принесла ему успеха. Напротив, да Кошта из-за такой стратегии был вынужден пропустить еще и Эдоардо Мортару.

Возглавив гонку, Эванс не сумел создать безопасного отрыва и почти до самого финиша отбивался от контратак Верня. Последнего в свою очередь прессинговал Мортара, однако обгон никому совершить так и не удалось.

Лучший круг в гонке также остался за Эвансом. Однако заработанных очков новозеландцу не хватило для того, чтобы сдвинуться с четвертого места в личном зачете. Лидером чемпионата остается Стоффель Вандорн, который финишировал только пятым, следом идут ВАернь и Мортара.