Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Верляйн потерял пять позиций на старте ФЕ в Джакарте Следующая / Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня
Формула E / Джакарта Отчет о гонке

Эванс выиграл гонку ФЕ в Джакарте, да Кошта лишился подиума

Второе и третье место заняли Жан-Эрик Вернь и Эдоардо Мортара

Автор:
, Редактор
Эванс выиграл гонку ФЕ в Джакарте, да Кошта лишился подиума
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Пилот Jaguar Митч Эванс стал победителем гонки Формулы Е в Джакарте. Он стартовал с третьего места, но к финишу вырвался на второе, а за семь минут до истечения основного времени совершил обгон стартовавшего первым Жана-Эрика Верня.

Это пятая победа Эванса в карьере и третьей в сезоне. Пока в этом году никто не одержал больше побед.

Уже после двух кругов гонку прервали выездом автомобиля безопасности: вылетел Оливер Роулэнд. На рестарте Эванс воспользовался ошибкой Антониу Феликса да Кошты и вышел на второе место.

Португалец оба раза одним из первых активировал режим атаки и эта тактика не принесла ему успеха. Напротив, да Кошта из-за такой стратегии был вынужден пропустить еще и Эдоардо Мортару.

Возглавив гонку, Эванс не сумел создать безопасного отрыва и почти до самого финиша отбивался от контратак Верня. Последнего в свою очередь прессинговал Мортара, однако обгон никому совершить так и не удалось.

Лучший круг в гонке также остался за Эвансом. Однако заработанных очков новозеландцу не хватило для того, чтобы сдвинуться с четвертого места в личном зачете. Лидером чемпионата остается Стоффель Вандорн, который финишировал только пятым, следом идут ВАернь и Мортара.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Очки
1 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 48'28.424   25
2 France Жан-Эрик Вернь France Techeetah 48'29.157 0.733 18
3 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 48'29.391 0.967 15
4 Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah 48'31.774 3.350 12
5 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 48'32.462 4.038 10
6 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 48'33.059 4.635 8
7 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 48'33.677 5.253 6
8 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 48'36.615 8.191 4
9 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 48'41.772 13.348 2
10 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 48'43.190 14.766 1
11 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 48'44.513 16.089  
12 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 48'49.346 20.922  
13 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 48'51.444 23.020  
14 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS 48'53.608 25.184  
15 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 48'57.944 29.520  
16 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 48'58.297 29.873  
17 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 48'59.278 30.854  
18 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 49'00.251 31.827  
19 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 49'06.642 38.218  
  Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing 43'02.568 5 Laps  
  Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 35'36.933 11 Laps  
  United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 1'25.403 39 Laps  
Полные результаты
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Верляйн потерял пять позиций на старте ФЕ в Джакарте
Предыдущая новость

Верляйн потерял пять позиций на старте ФЕ в Джакарте
Следующая новость

Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня

Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Марко признался, когда именно был подписан контракт с Пересом
Формула 1

Марко признался, когда именно был подписан контракт с Пересом

Де Вриса все активнее прочат в Ф1. И вот каким способом
Формула 1

Де Вриса все активнее прочат в Ф1. И вот каким способом

Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня Джакарта
Формула E

Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня

Самое важное:

Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня
Формула E Формула E

Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня

Эванс выиграл гонку ФЕ в Джакарте, да Кошта лишился подиума
Формула E Формула E

Эванс выиграл гонку ФЕ в Джакарте, да Кошта лишился подиума

Верляйн потерял пять позиций на старте ФЕ в Джакарте
Формула E Формула E

Верляйн потерял пять позиций на старте ФЕ в Джакарте

Abt вернется в Формулу Е с мотором Mahindra
Формула E Формула E

Abt вернется в Формулу Е с мотором Mahindra

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.