Эванс продолжит выступать за Jaguar в Формуле Е

Новозеландец Митч Эванс стал гонщиком Jaguar в ФЕ еще в 2016 году, одержав с того момента две победы. Его напарниками за прошедшее время успели побывать шестеро разных пилотов, включая первого чемпиона электроформулы Нельсона Пике. Они менялись, а Митч продолжал выступления за команду.

Во вторник утром Jaguar объявила, что продолжит сотрудничество с Эвансом и в сезоне 2022 года.

«Это отличная новость, я очень рад остаться в семье, где уже чувствую себя частью общей обстановки, – сказал гонщик Motorsport.com. – У меня были интересные варианты для перехода, но я по-настоящему рад выступать за эту команду.

Они тоже хотели сохранить меня, потому было совершенно логично остаться».

Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Менеджером Митча является Марк Уэббер, посол бренда Porsche. Потому в паддоке было много разговоров о переходе чемпиона GP3 2013 года в эту команду ФЕ на замену Андре Лоттереру.

«Я оказался на распутье, – признался Эванс. – Если бы я захотел, были очень интересные варианты. Но мне нравится в Jaguar, нравится этот бренд и то направление, в каком развивается команда.

Мне кажется, это верный выбор для моей карьеры. Благодаря этой команде я стал профессиональным пилотом, потому хочу и дальше добиваться успеха вместе с ней».

В преддверии берлинского финала ФЕ новозеландец уступает 20 очков лидеру общего зачета Нику де Врису, но при этом занимает только восьмое место в классификации, что повышает его шансы с учетом формата квалификационных групп.

Официально Jaguar этого еще не подтвердила, но и другой ее пилот Сэм Берд практически наверняка тоже останется в команде. Считается, что его контракт является многолетним, хотя формальное объявление в преддверии сезона-2021 касалось только нынешнего чемпионата.