Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Фрейнс продлил контракт с Virgin в Формуле Е
Формула E Новости

Эванс продолжит выступать за Jaguar в Формуле Е

Автор:

Объявление о новом контракте положило конец слухам о переходе гонщика в Porsche

Эванс продолжит выступать за Jaguar в Формуле Е

Новозеландец Митч Эванс стал гонщиком Jaguar в ФЕ еще в 2016 году, одержав с того момента две победы. Его напарниками за прошедшее время успели побывать шестеро разных пилотов, включая первого чемпиона электроформулы Нельсона Пике. Они менялись, а Митч продолжал выступления за команду.

Во вторник утром Jaguar объявила, что продолжит сотрудничество с Эвансом и в сезоне 2022 года.

«Это отличная новость, я очень рад остаться в семье, где уже чувствую себя частью общей обстановки, – сказал гонщик Motorsport.com. – У меня были интересные варианты для перехода, но я по-настоящему рад выступать за эту команду. 

Они тоже хотели сохранить меня, потому было совершенно логично остаться».

Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Менеджером Митча является Марк Уэббер, посол бренда Porsche. Потому в паддоке было много разговоров о переходе чемпиона GP3 2013 года в эту команду ФЕ на замену Андре Лоттереру. 

«Я оказался на распутье, – признался Эванс. – Если бы я захотел, были очень интересные варианты. Но мне нравится в Jaguar, нравится этот бренд и то направление, в каком развивается команда.

Мне кажется, это верный выбор для моей карьеры. Благодаря этой команде я стал профессиональным пилотом, потому хочу и дальше добиваться успеха вместе с ней».

В преддверии берлинского финала ФЕ новозеландец уступает 20 очков лидеру общего зачета Нику де Врису, но при этом занимает только восьмое место в классификации, что повышает его шансы с учетом формата квалификационных групп.

Официально Jaguar этого еще не подтвердила, но и другой ее пилот Сэм Берд практически наверняка тоже останется в команде. Считается, что его контракт является многолетним, хотя формальное объявление в преддверии сезона-2021 касалось только нынешнего чемпионата.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Фрейнс продлил контракт с Virgin в Формуле Е

Предыдущая новость

Фрейнс продлил контракт с Virgin в Формуле Е
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас

25 мин
2
Формула 1

Хорнер: Нам теперь светят проблемы, а штраф Боттаса – пустяк

1 дн
3
Формула 1

«Его никто не спрашивает». Штайнер ответил Ральфу Шумахеру

1 ч
4
Формула 1

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами

1 дн
5
Формула 1

Льюис был на рестарте один. А что, если бы и он поехал в боксы?

22 ч
Самое важное:
Эванс продолжит выступать за Jaguar в Формуле Е
Формула E

Эванс продолжит выступать за Jaguar в Формуле Е

45мин
Фрейнс продлил контракт с Virgin в Формуле Е
Формула E

Фрейнс продлил контракт с Virgin в Формуле Е

23 ч
Инсайд: Квят и Элбон поспорят за место в команде Nissan ФЕ
Формула E

Инсайд: Квят и Элбон поспорят за место в команде Nissan ФЕ

29 июл. 2021 г.
FIA перепишет правила Формулы Е после скандала в Лондоне
Формула E

FIA перепишет правила Формулы Е после скандала в Лондоне

26 июл. 2021 г.
Дерзкая тактика принесла ди Грасси победу в ФЕ – но судьи отобрали ее
Формула E

Дерзкая тактика принесла ди Грасси победу в ФЕ – но судьи отобрали ее

25 июл. 2021 г.
Последние видео
Porsche в Формуле Е: сражение продолжается 00:35
Формула E
25 февр. 2021 г.

Porsche в Формуле Е: сражение продолжается

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е 00:54
Формула E
15 авг. 2020 г.

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге 01:37
Формула E
25 апр. 2020 г.

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео 01:05
Формула E
25 апр. 2020 г.

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум 00:15
Формула E
19 апр. 2020 г.

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум

Больше от
Мэтт Кью
Фрейнс продлил контракт с Virgin в Формуле Е
Формула E

Фрейнс продлил контракт с Virgin в Формуле Е

Алонсо предсказал аварию в первом повороте Гран При Венгрии
Формула 1

Алонсо предсказал аварию в первом повороте

Extreme E проведет этап на Сардинии
Extreme E

Extreme E проведет этап на Сардинии

Митч Эванс Больше от
Митч Эванс
Победа в Нью-Йорке сделала Берда на Jaguar лидером Формулы Е Ньюй-Йорк II
Формула E

Победа в Нью-Йорке сделала Берда на Jaguar лидером Формулы Е

Авария Линна с полетом и переворотом: видео Эд-Диръия
Формула E

Авария Линна с полетом и переворотом: видео

Линн попал в больницу после «авиакатастрофы» в гонке Формулы Е Эд-Диръия II
Формула E

Линн попал в больницу после «авиакатастрофы» в гонке Формулы Е

Jaguar Racing Больше от
Jaguar Racing
22 заместителя. Как Вильнёв, Феттель и еще 20 пилотов Формулы 1 сторожили кокпиты для других
Формула 1

22 заместителя. Как Вильнёв, Феттель и еще 20 пилотов Формулы 1 сторожили кокпиты для других

Еще один гонщик отказался от Формулы Е ради WEC Берлин
Формула E

Еще один гонщик отказался от Формулы Е ради WEC

Команда Jaguar Формулы Е сменит пилота
Формула E

Команда Jaguar Формулы Е сменит пилота

Самое читаемое Сегодня

Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас
Формула 1 Формула 1

Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас

Хорнер: Нам теперь светят проблемы, а штраф Боттаса – пустяк
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Нам теперь светят проблемы, а штраф Боттаса – пустяк

«Его никто не спрашивает». Штайнер ответил Ральфу Шумахеру
Формула 1 Формула 1

«Его никто не спрашивает». Штайнер ответил Ральфу Шумахеру

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами

Льюис был на рестарте один. А что, если бы и он поехал в боксы?
Формула 1 Формула 1

Льюис был на рестарте один. А что, если бы и он поехал в боксы?

Mercedes пригласила Расселла на тесты
Формула 1 Формула 1

Mercedes пригласила Расселла на тесты

От штрафа в гонке Расселла спасла Williams
Формула 1 Формула 1

От штрафа в гонке Расселла спасла Williams

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место
Формула 1 Формула 1

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место

Самое важное:

Эванс продолжит выступать за Jaguar в Формуле Е
Формула E Формула E

Эванс продолжит выступать за Jaguar в Формуле Е

Фрейнс продлил контракт с Virgin в Формуле Е
Формула E Формула E

Фрейнс продлил контракт с Virgin в Формуле Е

Инсайд: Квят и Элбон поспорят за место в команде Nissan ФЕ
Формула E Формула E

Инсайд: Квят и Элбон поспорят за место в команде Nissan ФЕ

FIA перепишет правила Формулы Е после скандала в Лондоне
Формула E Формула E

FIA перепишет правила Формулы Е после скандала в Лондоне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.