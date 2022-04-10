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Формула E / Рим II Отчет о гонке

Эванс одержал вторую победу в Риме подряд

Жан-Эрик Вернь стал вторым и вышел в лидеры чемпионата

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Эванс одержал вторую победу в Риме подряд
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Митч Эванс на Jaguar, который вчера выиграл первую гонку Формулы Е в Риме одержал победу и во второй. Он стартовал четвертым и за счет стратегии и умения беречь заряд смог выйти в лидеры.

В начале гонки произошел инцидент в борьбе за девятое место, где Эдоардо Мортара атаковал Антониу Феликса да Кошту и был выдавлен последним в отбойник. Мортара позже пытался отыграться, но вновь задел стену, повредил машину и отправился в боксы. Да Кошту позже наказали за это пятисекундным штрафом. 

Почти в то же время на трассе остановился Антонио Джовинацци. Чтобы убрать его электрокар на трассу выехал автомобиль безопасности.

На рестарте Эванс, который к тому моменту уже опередил Джейка Денниса и Андре Лоттерера и поднялся на второе место, оказался быстрее Верня и вскоре вышел в лидеры. Однако далее он уступил две позиции соперникам, активировавшим режим атаки.

В этот момент из-за схода Алекса Симса на трассе опять появился автомобиль безпасности. Эванс, который один на тот момент не активировал режим атаки, оказался под под угрозой остаться без него вовсе: по правилам пилотам запрещена активация режима повышенной мощности за пейс-каром и запрещен финиш в этом режиме.

Автомобиль безопасности покинул трассу за пять минут до истечения времени, но судьи добавили 5 минут и 15 секунд, для компенсации кругов за пейс-каром. Эванс, наконец, активировал режим атаки, пропустив при этом вперед еще и Верня, и вернулся на траекторию четвертым. 

У Эванса было восемь минут в режиме повышенной мощности, чтобы совершить три обгона. Гонщику Jaguar для этого хватило трех.

Как раз в тот момент, когда у Эванса закончилось время режима атаки, на трассу в третий раз выехал автомобиль безопасности из-за аварии Ника Кессиди. Эванс растерял из-за этого преимущество за счет созданного отрыва.

Гонку возобновили на последнем круге и Эвансу пришлось отбиваться от атак Верня. Француз, впрочем, так и не решился на атаку, хотя держался в непосредственной близости. 

Перед началом римских гонок у Эванса было всего одно очко в личном зачете. Теперь он поднялся на четвертую строчку с 51 очками, а вот Вернь вышел на первое место - у него 60 очков.   

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 52'55.224  
2 France Жан-Эрик Вернь France Techeetah 52'55.808 0.584
3 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 52'56.830 1.606
4 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 52'57.317 2.093
5 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 52'57.980 2.756
6 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 52'59.879 4.655
7 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 53'02.321 7.097
8 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 53'03.904 8.680
9 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 53'04.020 8.796
10 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 53'05.653 10.429
11 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 53'06.354 11.130
12 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS 53'06.445 11.221
13 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 53'07.533 12.309
14 Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah 53'08.358 13.134
15 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 53'09.431 14.207
  United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 52'05.805 1 Lap
  New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 50'31.450 2 Laps
  United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 42'09.130 6 Laps
  United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 31'15.728 11 Laps
  United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 27'40.551 13 Laps
  Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing 13'55.814 20 Laps
  Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 14'32.263 20 Laps
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