Эванс одержал вторую победу в Риме подряд

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Митч Эванс на Jaguar, который вчера выиграл первую гонку Формулы Е в Риме одержал победу и во второй. Он стартовал четвертым и за счет стратегии и умения беречь заряд смог выйти в лидеры.

В начале гонки произошел инцидент в борьбе за девятое место, где Эдоардо Мортара атаковал Антониу Феликса да Кошту и был выдавлен последним в отбойник. Мортара позже пытался отыграться, но вновь задел стену, повредил машину и отправился в боксы. Да Кошту позже наказали за это пятисекундным штрафом.

Почти в то же время на трассе остановился Антонио Джовинацци. Чтобы убрать его электрокар на трассу выехал автомобиль безопасности.

На рестарте Эванс, который к тому моменту уже опередил Джейка Денниса и Андре Лоттерера и поднялся на второе место, оказался быстрее Верня и вскоре вышел в лидеры. Однако далее он уступил две позиции соперникам, активировавшим режим атаки.

В этот момент из-за схода Алекса Симса на трассе опять появился автомобиль безпасности. Эванс, который один на тот момент не активировал режим атаки, оказался под под угрозой остаться без него вовсе: по правилам пилотам запрещена активация режима повышенной мощности за пейс-каром и запрещен финиш в этом режиме.

Автомобиль безопасности покинул трассу за пять минут до истечения времени, но судьи добавили 5 минут и 15 секунд, для компенсации кругов за пейс-каром. Эванс, наконец, активировал режим атаки, пропустив при этом вперед еще и Верня, и вернулся на траекторию четвертым.

У Эванса было восемь минут в режиме повышенной мощности, чтобы совершить три обгона. Гонщику Jaguar для этого хватило трех.

Как раз в тот момент, когда у Эванса закончилось время режима атаки, на трассу в третий раз выехал автомобиль безопасности из-за аварии Ника Кессиди. Эванс растерял из-за этого преимущество за счет созданного отрыва.

Гонку возобновили на последнем круге и Эвансу пришлось отбиваться от атак Верня. Француз, впрочем, так и не решился на атаку, хотя держался в непосредственной близости.

Перед началом римских гонок у Эванса было всего одно очко в личном зачете. Теперь он поднялся на четвертую строчку с 51 очками, а вот Вернь вышел на первое место - у него 60 очков.