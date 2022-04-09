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Формула E / Рим I Отчет о гонке

Эванс одержал героическую победу в Риме

Пилот Jaguar прорвался в лидеры с девятого места

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Эванс одержал героическую победу в Риме
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Пилот Jaguar Митч Эванс стал победителем этапа Формулы Е в Риме. Он одержал победу на трассе, где несколько лет назад впервые поднялся на верхнюю ступень подиума Формулы Е.

После попадания в трафик и невозможности улучшить квалификационное время, Эванс был вынужден стартовать только девятым. Однако новозеландец смог отлично стартовать, на первом отрезке гонки сэкономить энергию и в середине гонки провести несколько решающих обгонов. К финишу он опережал соперников на чудовищные по меркам Формулы Е 5,7 секунд.

В итоге главная борьба развернулась за второе место. Обладатель поула Стоффель Вандорн всю гону сражался за второе место сначала с Робином Фряйнсом, а проиграв ему отбивался от атак Жана-Эрика Верня. В итоге к этой паре приблизился напарник Эванса Сэм Берд (который прорвался с 13-го места) и чуть было не отобрал у Верня четвертое место.

На самом первом круге развернуло Оливера Роуленда, за которым застряла целая группа гонщиков. По всей длине трассы вывесили желтые флаги. Это событие фактически задержало старт гонки и, согласно правилам этого сезона, позволило дирекции гонки добавить дополнительные пять минут.

За предыдущие три гонки этого сезона Эванс смог заработать всего одно очко и теперь поднялся на восьмое место. Эдуардо Мортара сохранил лидерство, но теперь отстает от Вандорна всего на три очка.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Очки
1 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 51'59.632   25
2 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 52'05.335 5.703 18
3 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 52'06.598 6.966 18
4 France Жан-Эрик Вернь France Techeetah 52'07.185 7.553 12
5 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 52'07.509 7.877 10
6 Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah 52'08.603 8.971 8
7 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 52'12.988 13.356 6
8 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 52'13.848 14.216 4
9 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 52'14.175 14.543 3
10 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 52'18.971 19.339 1
11 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 52'19.363 19.731  
12 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 52'24.390 24.758  
13 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 52'24.661 25.029  
14 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 52'27.671 28.039  
15 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 52'28.277 28.645  
16 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 52'28.497 28.865  
17 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 52'58.004 58.372  
18 Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing 53'06.863 1'07.231  
19 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 53'18.938 1'19.306  
  Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 49'00.384 2 Laps  
  United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 35'19.566 10 Laps  
  Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS      
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