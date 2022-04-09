Эванс одержал героическую победу в Риме

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Пилот Jaguar Митч Эванс стал победителем этапа Формулы Е в Риме. Он одержал победу на трассе, где несколько лет назад впервые поднялся на верхнюю ступень подиума Формулы Е.

После попадания в трафик и невозможности улучшить квалификационное время, Эванс был вынужден стартовать только девятым. Однако новозеландец смог отлично стартовать, на первом отрезке гонки сэкономить энергию и в середине гонки провести несколько решающих обгонов. К финишу он опережал соперников на чудовищные по меркам Формулы Е 5,7 секунд.

В итоге главная борьба развернулась за второе место. Обладатель поула Стоффель Вандорн всю гону сражался за второе место сначала с Робином Фряйнсом, а проиграв ему отбивался от атак Жана-Эрика Верня. В итоге к этой паре приблизился напарник Эванса Сэм Берд (который прорвался с 13-го места) и чуть было не отобрал у Верня четвертое место.

На самом первом круге развернуло Оливера Роуленда, за которым застряла целая группа гонщиков. По всей длине трассы вывесили желтые флаги. Это событие фактически задержало старт гонки и, согласно правилам этого сезона, позволило дирекции гонки добавить дополнительные пять минут.

За предыдущие три гонки этого сезона Эванс смог заработать всего одно очко и теперь поднялся на восьмое место. Эдуардо Мортара сохранил лидерство, но теперь отстает от Вандорна всего на три очка.