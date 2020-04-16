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Формула E / Лондон I / Новость

Этапу Формулы Е в Лондоне попробуют найти новую дату. Или новое место

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Этапу Формулы Е в Лондоне попробуют найти новую дату. Или новое место
Автор:
16 апр. 2020 г., 05:15

По словам организаторов ФЕ, они нацелены сохранить этап в Британии, хотя для этого в любом случае придется менять нынешний календарь

Этап электроформулы должен был пройти в британской столице впервые после трехлетнего перерыва. Планировалось, что гонки в последний уик-энд июля примет выставочный комплекс ExCeL Centre. Однако после выспыши коронавируса эту площадку превратили в госпиталь на 4 000 коек. 

По этой причине генеральный директор Формулы Е Джейми Ригл предположил, что гонке придется искать новое место – или же переносить ее по времени. 

«Мы поддерживаем активный диалог с ExCeL, – объяснил он Motorsport.com. – 
Это фантастический партнер, у нас долгосрочные отношения. Наши интересы носят взаимный характер, обеим сторонам важно провести гонку – причем не только в этом сезоне. Речь про пять ближайших лет. 

По нашему мнению, это отличное место. Есть участок в закрытом помещении, есть открытый, паддок под крышей».

Однако работа госпиталя не позволит провести соревнования в запланированное время, отметил Ригл: «Если говорить про календарь, мы изучаем всевозможные варианты, начиная с июля. Причем рассматриваем и ExCeL, и другие места в Британии.

Пока я не могу сказать больше, но вы наверняка представляете себе, что возможно все, так как мы нацелены провести несколько соревнований до конца сезона».

Ранее Формула Е объявила о полной приостановке чемпионата на два месяца, успев провести четыре уик-энда. Это означает перенос на неопределенный срок этапов в Сеуле, Джакарте, Риме и Париже при формальном сохранении летних гонок в Берлине, Нью-Йорке и Лондоне. 

По словам собеседника Motorsport.com, переспектива проведения гоночного уик-энда в Бруклине сейчас тоже вызывает вопросы, а вот с визитом Формулы Е в немецкую столицу опеределенности чуть больше: «По состоянию на настоящий момент вся подготовка идет по плану. Но ситуация изменчива. В ближайшие две недели ясности должно стать больше».

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Лондон I
Автор Мэтт Кью

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