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Формула E / Ванкувер Новости

Этап Формулы Е в Ванкувере отменен

Организаторы не смогли пройти все необходимые бюрократические согласования и теперь нацелены провести гонку в следующем году

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Этап Формулы Е в Ванкувере отменен
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Промоутер этапа Формулы Е в Ванкувере объявил об отмене гонки, которая должна была состояться в июле. Организаторы просто не получили вовремя согласие от местных властей.

Собственно, городские власти предварительно разрешили проведение гонки на трассе, где в 2004 году проходил этап IndyCar и поддержали одновременное проведение там же музыкального фестиваля и бизнес-форума. Однако далее потребовалось пройти бюрократическую процедуру.

Промоутеры должны были предоставить местным властям детальные планы по организации мероприятия, обеспечению безопасности и медицинской помощи гостям, организации городского траффика в условиях перекрытия улиц… и не смогли сделать это вовремя.

Издание The Race отмечает, что обычно все эти организационные вопросы Формула Е решает самостоятельно. Однако в случае с Канадским этапом задача была передана промоутеру в лице компании OSS.

Предполагается, что найти замену этапу в этом году уже не удастся. Таким образом в сезоне состоится не 16, а 15 гонок.

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