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Формула E / Новость

Этап Формулы Е в Джакарте перенесен из-за коронавируса

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Этап Формулы Е в Джакарте перенесен из-за коронавируса
Автор:
, редактор
11 мар. 2020 г., 06:46

Неизвестно, состоится ли первый индонезийский этап серии в этом году.

В связи с распространением эпидемии коронавируса в Джакарте Формула Е была вынуждена на неопределенный срок перенести свой дебютный этап в Индонезии. Гонка была запланирована на 6 июня, однако власти индонезийской столицы сочли ее проведение опасным в ситуации роста числа заболевших в городе. Состоится ли этап в этом году, пока не известно.

Ранее также из-за коронавируса были перенесены этапы в Риме и китайском острове Хайнань. Предполагается, что 4 апреля гонка вместо Рима может пройти в Валенсии. Руководство серии также готово к тому, чтобы проводить этапы на стационарных трассах вместо городских.

Джакарта заключила с ФЕ пятилетний контракт на проведение этапа. Ранее организаторы уже столкнулись с трудностями, когда власти сначала запретили прокладывать трассу в исторической зоне, но затем изменили решение.

На данный момент в календаре ФЕ осталось шесть этапов до конца сезона. Ближайший из них должен пройти в Париже 18 апреля.

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Об этой статье

Серия Формула E
Автор Иван Матушкин

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