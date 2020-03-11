Этап Формулы Е в Джакарте перенесен из-за коронавируса

В связи с распространением эпидемии коронавируса в Джакарте Формула Е была вынуждена на неопределенный срок перенести свой дебютный этап в Индонезии. Гонка была запланирована на 6 июня, однако власти индонезийской столицы сочли ее проведение опасным в ситуации роста числа заболевших в городе. Состоится ли этап в этом году, пока не известно.

Ранее также из-за коронавируса были перенесены этапы в Риме и китайском острове Хайнань. Предполагается, что 4 апреля гонка вместо Рима может пройти в Валенсии. Руководство серии также готово к тому, чтобы проводить этапы на стационарных трассах вместо городских.

Джакарта заключила с ФЕ пятилетний контракт на проведение этапа. Ранее организаторы уже столкнулись с трудностями, когда власти сначала запретили прокладывать трассу в исторической зоне, но затем изменили решение.

На данный момент в календаре ФЕ осталось шесть этапов до конца сезона. Ближайший из них должен пройти в Париже 18 апреля.

Дополнительная информация: Мэтт Кью