Этап Формулы Е в Джакарте перенесен из-за коронавируса
Неизвестно, состоится ли первый индонезийский этап серии в этом году.
В связи с распространением эпидемии коронавируса в Джакарте Формула Е была вынуждена на неопределенный срок перенести свой дебютный этап в Индонезии. Гонка была запланирована на 6 июня, однако власти индонезийской столицы сочли ее проведение опасным в ситуации роста числа заболевших в городе. Состоится ли этап в этом году, пока не известно.
Ранее также из-за коронавируса были перенесены этапы в Риме и китайском острове Хайнань. Предполагается, что 4 апреля гонка вместо Рима может пройти в Валенсии. Руководство серии также готово к тому, чтобы проводить этапы на стационарных трассах вместо городских.
Джакарта заключила с ФЕ пятилетний контракт на проведение этапа. Ранее организаторы уже столкнулись с трудностями, когда власти сначала запретили прокладывать трассу в исторической зоне, но затем изменили решение.
На данный момент в календаре ФЕ осталось шесть этапов до конца сезона. Ближайший из них должен пройти в Париже 18 апреля.
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Дополнительная информация: Мэтт Кью
Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Автор
|Иван Матушкин
Этап Формулы Е в Джакарте перенесен из-за коронавируса
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