Этап Формулы Е в Чили состоится, несмотря на беспорядки

Народные волнения охватили чилийскую столицу из-за решения местных властей немного повысить стоимость проезда на общественном транспорте.

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Как стало известно Motorsport.com, это не повлияло на планы провести 18 января этап Формулы Е. В отличие от соревнований мирового ралли, которые опираются на государственное финансирование, в данном случае инвесторами выступают частные структуры, которые по-прежнему готовы поддержать уик-энд в парке О'Хиггинса в самом центре Сантьяго.

Информированный источник сообщил, что в настоящий момент приготовления к этапу, который будет вторым в календаре после Эр-Рияда, идут по плану.

Организаторы Формулы Е подтвердили эту информацию.