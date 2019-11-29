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R
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-
22 нояб.
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Формула E / Новость

Этап Формулы Е в Чили состоится, несмотря на беспорядки

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Этап Формулы Е в Чили состоится, несмотря на беспорядки
Автор:
, Редактор
29 нояб. 2019 г., 16:30

В отличие от гонки WRC, которая в пятницу была отменена из-за политической нестабильности, запланированные на январь соревнования электроформул в центре Сантьяго должны пройти по графику.

Народные волнения охватили чилийскую столицу из-за решения местных властей немного повысить стоимость проезда на общественном транспорте. 

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Как стало известно Motorsport.com, это не повлияло на планы провести 18 января этап Формулы Е. В отличие от соревнований мирового ралли, которые опираются на государственное финансирование, в данном случае инвесторами выступают частные структуры, которые по-прежнему готовы поддержать уик-энд в парке О'Хиггинса в самом центре Сантьяго.

Информированный источник сообщил, что в настоящий момент приготовления к этапу, который будет вторым в календаре после Эр-Рияда, идут по плану. 

Организаторы Формулы Е подтвердили эту информацию.

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Об этой статье

Серия Формула E
Автор Алекс Калинаукас

База данных

Сантьяго

Сантьяго

17 янв. - 18 янв.
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