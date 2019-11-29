Этап Формулы Е в Чили состоится, несмотря на беспорядки
В отличие от гонки WRC, которая в пятницу была отменена из-за политической нестабильности, запланированные на январь соревнования электроформул в центре Сантьяго должны пройти по графику.
Народные волнения охватили чилийскую столицу из-за решения местных властей немного повысить стоимость проезда на общественном транспорте.
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Как стало известно Motorsport.com, это не повлияло на планы провести 18 января этап Формулы Е. В отличие от соревнований мирового ралли, которые опираются на государственное финансирование, в данном случае инвесторами выступают частные структуры, которые по-прежнему готовы поддержать уик-энд в парке О'Хиггинса в самом центре Сантьяго.
Информированный источник сообщил, что в настоящий момент приготовления к этапу, который будет вторым в календаре после Эр-Рияда, идут по плану.
Организаторы Формулы Е подтвердили эту информацию.
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Автор
|Алекс Калинаукас
Этап Формулы Е в Чили состоится, несмотря на беспорядки
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