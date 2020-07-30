Еще один гонщик отказался от Формулы Е ради WEC

Электроформула планирует завершить сезон шестью гонками за девять дней – все они пройдут в первой половине августа на закрытом аэродроме «Темпельхоф».

Такое расписание стало дополнительной сложностью для тех, кто совмещает выступления в Формуле Е и марафонском чемпионате мира. WEC проводит этап в Спа 13-16 августа, так что каждому из пятерых пилотов, стартующих в двух сериях, предстоит выбрать какую-ту одну.

Первым определился Брендон Хартли – бывший гонщик Toro Rosso полностью отказался от выступлений в Берлине.

Как стало известно Motorsport.com, такой же выбор сделал и заводской пилот Ferrari Джеймс Каладо. Британец пропустит как минимум две финальные гонки за Jaguar в ФЕ.

Формально британец мог бы отказаться лишь от одной из них, намеченной на 13 августа, так как в этот день в Спа уже пройдет первая тренировка. Но формат сдвоенных этапов электросерии исключает такую возможность.

На просьбу прокомментировать ситуацию в команде ответили: «На настоящий момент запланировано выступление Джеймса Каладо в составе Jaguar Racing в Берлине.

Мы знаем о совпадении дат с WEC и внимательно следим за ситуацией. У нас уже готов запасной план».

Резервным гонщиком Jaguar в начале чемпионата был Алекс Линн, но он ушел в Mahindra, которую внезапно покинул Паскаль Верляйн.

Место Линна занял Том Бломквист – почти наверняка именно он и поедет вместо Каладо в заключительных гонках сезона. Прежде сын чемпиона мира по ралли Стига Бломквиста шесть раз стартовал в ФЕ за BMW Andretti, его лучшим результатом стало восьмое место.

Теперь свой выбор между электрогонками и марафонским чемпионатом предстоит сделать Линну, Себастьену Буэми и лидеру общего зачета формульной серии Антониу Феликсу да Коште.

В теории все трое могут в четверг завершить сезон с Берлине, а с пятницы присоединиться к уик-энду в Спа, пропустив только одну тренировку.